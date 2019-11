Deutsche Postcode Lotterie

Das gab es noch nie: Postcode-Monatsgewinn geht zum zweiten Mal in den Glücksort Gräfenroda

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Zwischen Freudentaumel und Freudentränen: Bereits im Juni 2018 geht der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Gräfenroda. Anderthalb Jahre später klopft das Team der Soziallotterie dank des gezogenen Postcodes 99330 EG wieder an die Türen der Thüringer Glückspilze. Diesmal mit Schecks in Höhe von insgesamt 600.000 Euro. 215 Gräfenrodaer gewinnen nicht nur gemeinsam, durch ihre Teilnahme unterstützen sie auch soziale Projekte in der Umgebung. Drei dieser Projekte sind bei der großen Gewinnerüberraschung mit vor Ort. Persönliche Glückwünsche gibt es zudem von Bürgermeister Dominik Straube.

Eine Premiere in der Geschichte der Deutschen Postcode Lotterie: Der Monatsgewinn geht zum zweiten Mal in denselben Ort. Bereits im Juni 2018 freut sich eine circa 30-köpfige Gewinnergruppe über insgesamt 500.000 Euro. Claudia* gewinnt damals als alleinige Teilnehmerin im gezogenen Postcode die unglaubliche Summe von 250.000 Euro. Wie es der Zufall so will, fällt im November 2019 der Monatsgewinn wieder auf Gräfenroda, diesmal dank des gezogenen Postcodes 99330 EG. 211 Teilnehmer in der Postleitzahl und vier Teilnehmer im Postcode teilen sich 600.000 Euro.

99330 EG - diesen Postcode haben vier Teilnehmer, sie gewinnen zusammen 300.000 Euro:

Das Team der Soziallotterie und Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig besuchen die Postcode-Monatsgewinner persönlich, um die Schecks zu überreichen. Teilnehmerin Switgard* kann es gar nicht fassen, als sie die Summe von 42.857 Euro auf ihrem Scheck sieht. Die 56-Jährige nimmt mit drei Losen teil und verdreifacht so ihren Gewinn auf insgesamt 128.571 Euro. Sie muss sich erstmal sammeln, doch für sie ist sofort klar, wohin ein Teil des Geldes fließt: "Ich möchte gerne eine Spende an das Kinderhospiz geben. Das steht für mich fest." Auch die anderen drei Postcode-Gewinner sind überglücklich und verdrücken die ein oder andere Freudenträne, nachdem ihnen bewusst wird, wie viel sie gewonnen haben. Grund zur Teilnahme ist für alle, den guten Zweck zu unterstützen, denn 30 Prozent von jedem Los gehen an gemeinnützige Organisation in Teilnehmer-Nähe. Postcode-Gewinner Werner* war durch einen Bekannten auf die Soziallotterie aufmerksam geworden und zieht sein Resümee: "Ich kann nur jedem raten bei der Postcode Lotterie mitzumachen."

Ausgelassene Stimmung in Gräfenroda und persönliche Glückwünsche vom Bürgermeister:

Trotz frostigen Temperaturen versammeln sich fast alle 215 Gewinner am vergangenen Samstag im Zentrum von Gräfenroda, um ihren Scheck persönlich in Empfang zu nehmen und zusammen zu feiern. Auf ein Kommando werden die Schecks von ihren goldenen Umschlägen befreit und die Gewinner brechen in Jubel aus. Die vier Postcode-Gewinner teilen sich dabei einen Betrag von insgesamt 300.000 Euro und die Teilnehmer in der dazugehörigen Postleitzahl nochmals weitere 300.000 Euro. Jedes Los in der Postleitzahl erhält eine Summe von 1.090 Euro. Überall sieht man strahlende Gesichter und Nachbarn, die sich beglückwünschen und in den Armen liegen. Auch Bürgermeister Dominik Straube lässt es sich nicht nehmen, den Gewinnern vor Ort persönlich zu gratulieren.

2018 und 2019 - zweifaches Postcode-Glück für Claudia:

Unter den 215 Gewinnern befindet sich auch Claudia - zum zweiten Mal. Die ehemalige Postcode-Gewinnerin kann sich auch in diesem Jahr wieder über einen Scheck freuen. Seit ihrem Gewinn über 250.000 Euro im vergangenen Jahr hat sich viel getan: "Es war wirklich ein schönes Jahr", sagt die 41-Jährige. Sie konnte in eine größere Wohnung ziehen und sich und ihren Kindern den Traum von einem Ausflug ins Disneyland erfüllen. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Auch den Staubsauger, den ich immer haben wollte, habe ich mir gegönnt." Sie freut sich sehr für die anderen Gewinner und hofft, dass die Postcode Lotterie nun jedes Jahr wiederkommt.

Lose, die den Unterschied machen! 30 Prozent von jedem Los für den guten Zweck:

Vor Ort strahlen nicht nur die Gewinner - drei gemeinnützige Organisationen, deren Projekte bereits dank der Thüringer Teilnehmer unterstützt werden, bedanken sich und stellen sich vor. Mit dabei sind die Momelino gGmbh, das Diakoniewerk Gotha gGmbH und das Pixel Sozialwerk. Mehr zu den geförderten Projekten unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Die Gewinner werden mit ihrem Vornamen benannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie:

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden ab Dezember 2019 insgesamt 1.000.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 500.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits knapp 1.400 Projekte mit 25,8 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 5. Dezember.

Pressekontakt:

Liza Fiedler

Presse und Kommunikation, Deutsche Postcode Lotterie

Martin-Luther-Platz 28

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 211 94 28 38-49

Email: presse@postcode-lotterie.de

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell