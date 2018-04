Stuttgart (ots) - Ein kleines Blümchen kennt die List, mit der du Wörter nicht vergisst: Mit diesem Slogan wirbt die PONS-Neuerscheinung "Wortschatz Französisch - Blicken statt büffeln". Doch was ist das für eine Blume, die die List kennt? Und was hat sie mit dem Vokabellernen zu tun? Der völlig neue und unkonventionelle Lernansatz garantiert Lernerfolg, ohne eine einzige Vokabelkarte drehen zu müssen - jetzt auch für Französisch.

Nach einer deutschen Sage aus dem Mittelalter bat eine kleine Pflanze Gott, sie nie zu vergessen. Gott erfüllte der Pflanze den Wunsch und der Name Vergissmeinnicht war geboren. Tien Tammada, den Autor von "Wortschatz Französisch - Blicken statt büffeln" inspirierte die Geschichte des Vergissmeinnichts dazu, eine Lernmethode zu entwickeln, mit deren Hilfe Sprachenlerner Vokabeln einfach lernen und nicht mehr vergessen. Wie die Methode funktioniert: Anhand der fünf Blütenblätter des Vergissmeinnicht erklärt Tammada fünf verschiedene Wege, Vokabeln ohne Karteikarten, dafür mit viel Humor, Abwechslung und zahlreichen Beispielen zu lernen. Die Vermittlung der Vokabeln findet nicht wie im Karteikarten-System isoliert von anderen Begriffen statt, sondern in Gruppen. Und zwar konkret in Synonymen, Gegenteilwörtern, Veränderungs- und Entwicklungswörtern und Eselsbrücken. Die Untergliederung neuer Wörter in Vokabel-Gesicht, Vokabel-Herz und Vokabel-Hintern erleichtert das Verständnis. Die Abkehr vom sturen Auswendiglernen und lästigen Pauken und die Fokussierung auf eine sinnvolle Gruppierung von Wörtern in Sinnzusammenhängen erleichtert das Lernen und sorgt für nachhaltige Erfolgserlebnisse.

"Wortschatz Französisch - Blicken statt büffeln" gibt es ab sofort für einen Preis von 12,50 Euro.

Bereits erschienen ist das Buch "Wortschatz Englisch - Blicken statt büffeln". - ebenfalls von Tien Tammada und ebenfalls mit der innovativen Vergissmeinnicht-Methode.

