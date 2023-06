SCHÖNER WOHNEN

Wohnideen und Tipps für heiße Sommertage

Wie sorgt man für luftige Momente bei Sommerhitze? Mit diesen bunt gemischten Tipps: von Schattenspendern, die die Sommerhitze draußen halten, über Relaxer zum Füße hochlegen bis hin zu Outdoor-Möbeln, die ein lauschiges Plätzchen im Freien garantieren. Für Abkühlung sorgen Spa-Momente mit der ersten Bad-Kollektion von SCHÖNER WOHNEN.

Ab in den Schatten: Am besten ganz früh morgens alle Fenster aufreißen. Danach die Wohnung verdunkeln. In nicht genutzten Räumen Rollos und Plissees komplett herunterlassen. Je weniger Sonne in den Raum scheint, desto weniger heizt er sich auf.

Siesta halten: Bei hohen Temperaturen gerät der Kreislauf unter Druck. Legt man die Füße hoch, wirkt das entlastend. Machen Sie es sich also bequem mit Hocker "Tiny" oder dem Relax-Sessel "Impuls Lazyline", der sich stufenlos verstellen lässt. Auch auf dem flexiblen Sofa "Spin" oder dem Longseat "Pearl" kann man prima die Beine lang machen.

Die Dusche als Day-Spa: Weder Pool noch Planschbecken im Garten? Macht nichts! Wenn wir uns im Badezimmer wohlfühlen, wird das Duschen zum erfrischenden Spa-Moment. Bei wassersparenden Armaturen und dem Duschsystem "Glaia" mischt ein Strahlregler dem Wasser Luft bei und sorgt so dafür, dass weniger der kostbaren Ressource verbraucht wird. Wichtig an heißen Tagen: Lieber lauwarm als eiskalt duschen. Kälte kurbelt den Kreislauf nämlich zusätzlich an, und wir schwitzen noch mehr.

Schattenplätzchen im Freien: Meiden Sie die pralle Sonne! Der Sonnenschirm "Savaneta" schützt vor UV-Strahlen und spendet Schatten. Der wohnzimmerfeine Ohrensessel "Elin" eröffnet auf der Terrasse ein schönes Plätzchen zum Entspannen. Im Schaukelstuhl "Leska" wiegen die Gedanken sanft hin und her. Sitzen, liegen, schlafen klappt mit Liege "Lunen", dessen Rückenlehne fünffach verstellbar ist.

