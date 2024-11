Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit: Dr. Oetker Backstudie 2024

Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Dr. Oetker Backstudie 2024

Bielefeld

Auf die Plätzchen fertig los! Die Weihnachtssaison steht vor der Tür und viele freuen sich jetzt schon in die Weihnachtsbäckerei zu starten. Bei der Auswahl an Plätzchen besteht die Qual der Wahl. Doch wie viele Menschen in Deutschland backen eigentlich in der Adventszeit Plätzchen? Und welche Kekse sind der absolute Hit in der Weihnachtsbäckerei? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die aktuelle Dr. Oetker Backstudie 2024*, die von dem Marktforschungsinstitut YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von Dr. Oetker mit 2.027 Befragten durchgeführt wurde.

In der Weihnachtsbäckerei...

Weihnachten ohne Plätzchen ist wie Winter ohne Schnee. Daher wundert es nicht, dass für 49 Prozent der Befragten, die zur Weihnachtszeit Plätzchen backen, das Plätzchen-backen ein vorweihnachtliches Ritual ist. Das gemeinsame Backen mit den Lieben im

Advent ist dabei eine besonders schöne Tradition und steigert die Vorfreude auf Weihnachten. Dies bestätigten 39 Prozent der Befragten, die ihre Weihnachtsplätzchen am liebsten gemeinsam mit der Familie, dem/der Partner*in, Freund*innen oder Verwandten in den Ofen schieben. Jede*r Dritte greift in der Weihnachtsbäckerei auf ein Familienrezept zurück (34 %). Zudem probieren rund ein Drittel der Befragten gerne neue Plätzchenrezepte aus (34 %). Dies gilt vor allem für die Hobbybäcker*innen, die mindestens einmal pro Monat oder öfter backen (38%). 36 Prozent der befragten Plätzchenbäcker*innen backt übrigens nicht nur für die eigenen Plätzchendosen. Sie gaben an, besonders gerne Weihnachtsplätzchen für andere Menschen zu backen, um ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen.

Deutschlands liebste Weihnachtsplätzchen

In der Weihnachtsbäckerei stehen echte Klassiker besonders hoch im Kurs: Bei 41 Prozent der Plätzchen-Bäcker*innen liegen Ausstechplätzchen ganz weit vorn. Besonders beliebt sind sie in Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren (47 %). Knapp dahinter folgen auf dem zweiten Platz Vanillekipferl (39 %) sowie auf dem dritten Platz Mürbeteigplätzchen (34 %). In 28 Prozent der deutschen Backstuben duftet es in der Adventszeit herrlich nach Spritzgebäck. 24 Prozent der Deutschen, die Plätzchen backen, stellen für Weihnachten besonders gern Makronen her; 22 Prozent schieben lieber ein Blech mit Zimtsternen in den heimischen Backofen. Alle Jahre wieder werden aber auch bei 18 Prozent Lebkuchen gebacken. 16 Prozent mögen besonders gerne Schwarz-Weiß-Gebäck und bei 7 Prozent dürfen Anissterne in der Plätzchendose nicht fehlen. Schaut man sich die unterschiedlichen Altersgruppen einmal genau an, gibt es leichte Unterschiede. In der Altersgruppe 18-24 Jahre werden am liebsten Vanillekipferl (40%), Ausstechplätzchen (38%) sowie Zimtsterne (30%) gebacken. Die Bäcker*innen zwischen 25-34 Jahren backen besonders gerne Ausstechplätzchen (37%), Vanillekipferl (35%) und Nussplätzchen (28%). Die Altersgruppe 35-44 Jahre schiebt am meisten Ausstechplätzchen (39%), Vanillekipferl (36%) und Mürbeteigplätzchen (32%) in den Ofen. Bei der Altersgruppe 45-54 Jahre dürfen auf gar keinen Fall Ausstechplätzchen (49%), Mürbeteigplätzchen (39%) und Vanillekipferl (38%) in der Weihnachtsbäckerei fehlen. Und bei der Altersgruppe 55 Jahre und älter stehen Vanillekipferl (41%), Ausstechplätzchen (40%) sowie Mürbeteigplätzchen (36%) hoch im Kurs.

So hübsch schmeckt Weihnachten!

Ob mit Kuvertüre oder Glasuren, bunten Streudekoren oder glitzernden Zuckerschriften - 23 Prozent der "Backaffinen" nutzt das vielfältige und farbenfrohe Dekorangebot, um ihren Kreationen nicht nur eine persönliche Note zu verleihen, sondern sie auch in echte Hingucker zu verwandeln. Vor allem die Altersgruppe 25-34 Jahre hat Lust Gebäcke liebevoll zu verzieren (32%).

Um die Weihnachtsbäckerei so bezaubernd wie möglich zu gestalten, erweitert Dr. Oetker ab September 2024 das beliebte saisonale "The Taste of Christmas" Sortiment um drei neue Dekor-Produkte. Der festliche Rudolph Mix, die süßen Sugar Decorations und die funkelnde Glitzer Zuckerschrift überzeugen mit festlichen Motiven und weihnachtlichen Farben, sodass Plätzchen, Kuchen und Co. auch fürs Auge zum Genuss werden! Die Produktneuheiten sind einfach in der Handhabung und lassen dennoch viel Raum für Kreativität.

Für alle, die sich in der Weihnachtsbäckerei kreativ austoben wollen und die auch mal etwas Neues ausprobieren möchten, gibt es von Dr. Oetker eine weitere Neuheit im Handel: Der Schwarze Kakao fettarm ermöglicht Back-Fans ein natürliches und unkompliziertes Färben von Teigen und Cremes ohne Zusatz von Farbstoffen. Er sorgt mit seiner intensiven, schwarzen Farbe für ausgefallene und trendige Back-Kreationen. Zudem punktet er nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich mit seiner röstigen und kräftigen Geschmacksnote. In der Weihnachtsbäckerei kann der Schwarze Kakao fettarm perfekt für Schwarz-Weiß-Gebäck genutzt werden. Der 30 g Portionsbeutel eignet sich aber auch ideal für zum Ausprobieren neuer Rezepte wie diese leckeren Schoko-Engelsaugen.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den Dr. Oetker The Taste of Christmas Rudolph Mix sowie für die Dr. Oetker The Taste of Christmas Sugar Decorations liegt jeweils bei 2,99 EUR pro Packung. Für die Dr. Oetker The Taste of Christmas Glitzer Zuckerschrift liegt die UVP bei 2,49 EUR pro Packung. Für den Schwarzen Kakao fettarm liegt die UVP bei 1,29 EUR pro Packung. Die vier Neuprodukte sind auch bequem im Dr. Oetker Online-Shop unter www.oetker-shop.de erhältlich.

Rezeptvielfalt für die Weihnachtsbäckerei

Ob Schwarzer Kakao fettarm, die neuen Taste of Christmas Dekor Produkte, Streusel & Crispies Mix, Finesse Weihnachts-Aroma, Original Backin, Kuchenglasur Weiß oder vielseitige Vanille Produkte - Dr. Oetker bietet mit seinem vielfältigen Backzutaten- und Dekor-Sortiment alles, um Plätzchen, Weihnachtsgebäcke oder süße Geschenke aus der Küche ganz individuell und kreativ zu verzieren und in hübsche Schmuckstücke zu verwandeln:

* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2027 Personen zwischen dem 07. und 09.08.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Weiteres Bildmaterial finden Sie hier zum Download.

Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG