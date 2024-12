KfW Research: Stimmung im Mittelstand kann Abwärtstrend nicht durchbrechen

Frankfurt am Main (ots) - - Aida Welker startet am 01.05.2025 als Markt-Geschäftsführerin - Planmäßiger Übergang vom in den Ruhestand ausscheidenden derzeitigen Geschäftsführer Andreas Ufer - Vertragsverlängerung für Dr. Velibor Marjanovic Die KfW als Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der KfW IPEX-Bank bestellen Aida Welker als Nachfolgerin für den ...

