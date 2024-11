Neuer Meilenstein für die Wasserstoffstrategie: KfW unterstützt Netzaufbau

Frankfurt am Main (ots) - - Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dürfte 2025 um 0,5 % wachsen - statt um 1,0 % wie bislang erwartet - Prognose für 2024 leicht angepasst auf jetzt -0,1 % - Erwartungen an privaten Konsum sinken, banger Blick in die USA KfW Research setzt die Prognose für das preisbereinigte Wachstum im laufenden Jahr 2024 leicht nach unten auf jetzt -0,1 % (Vorprognose: +0,1 %). Die heute vom ...

