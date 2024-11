KfW

KfW Capital Award 2024: Best Female Investor, Best Impact Investor und Best Emerging Manager

Frankfurt am Main (ots)

Best Female Investor: Juliane Hahn (Signature Ventures)

Best Impact Investor: Xavier Sarras (4P CAPITAL)

Best Emerging Manager: Nucleus Capital (Dr. Isabella Fandrych und Maximilian Schwarz)

Alle Preise mit 5.000 Euro dotiert

Die Gewinnerinnen und Gewinner des KfW Capital Award 2024 stehen fest: Juliane Hahn, Founding und Managing Partner bei Signature Ventures, ist "Best Female Investor 2024", und Xavier Sarras, Founding Partner von 4P CAPITAL, ist "Best Impact Investor 2024". In diesem Jahr wurde zudem erstmals ein Sonderpreis "Best Emerging Manager" verliehen - an Nucleus Capital (Dr. Isabella Fandrych und Maximilian Schwarz). Die Preisträgerin und die Preisträger waren in einem mehrstufigen Verfahren durch die Jurys ermittelt worden.

Die Ausgezeichneten bekamen gestern Abend auf der feierlichen Verleihung in Berlin, stellvertretend für die Jurys, durch Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Prof. Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der HTW Berlin und Co-Vorsitzende encourageventures e.V., und Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer HTGF, sowie durch die Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees, und Theresa Bardubitzki, Senior Nachhaltigkeitsmanagerin KfW Capital, den Award in ihren jeweiligen Kategorien überreicht. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. KfW Capital vergibt den Award in diesem Jahr zum dritten Mal und, wie im vergangenen Jahr auch, wird der KfW Award Gründen, der erfolgreiche Start-ups prämiert, damit um die Investorenseite ergänzt.

"Die zentralen Themen 'Gender' und 'Impact' beschäftigen das VC-Ökosystem nach wie vor. Mit der Vergabe der Preise des KfW Capital Awards möchten wir außerordentliches Engagement in diesen Bereichen würdigen und die Relevanz für 'mehr Diversität' und 'mehr Nachhaltigkeit' zur Stärkung des VC-Ökosystems hervorheben," sagt Dr. Jörg Goschin, der gemeinsam mit Alexander Thees als Geschäftsführer KfW Capital leitet. "Wir benötigen auch neue, junge Fonds-Teams, die in den Markt streben und innovativen Start-ups als Finanzierungspartner zur Seite stehen. Hierin liegt viel Potential zur Weiterentwicklung des VC-Ökosystems. Deshalb hat die Jury zum ersten Mal aus allen Bewerbungen auch einen 'Best Emerging Manager' gekürt", sagt Alexander Thees.

Zu den Begründungen:

Die Jury "Best Female Investor" über Juliane Hahn:

Die Juristin Juliane Hahn ist ihr gesamtes Berufsleben im VC-Ökosystem aktiv - zunächst als Anwältin und Beraterin, später als Tech-Investorin: Sie ist Founding Partner, GP und Managing Director des 2019 gegründeten VCs Signature Ventures, über den sie mit ihrem Team in Early-Stage-Start-ups im Bereich Blockchain, Distributed-Ledger- und Web3-Technologien investiert. Juliane Hahn ist überzeugt, dass diverse Teams einen Mehrwert bieten. So hat sie in einem Deep-Tech-Sektor nicht nur ein diverses Team, sondern auch ein diverses Portfolio aufgebaut. Der Erfolg gibt ihr Recht, sie verfügt über einen ausgezeichneten Track Record. Auch ihr Engagement für das Ökosystem beeindruckt. Juliane Hahn ist Vorstandsmitglied im Bundesverband Beteiligungskapital und Mentorin zahlreicher Start-ups. Ihr Wissen gibt sie regelmäßig in Vorlesungen an der Technischen Universität München weiter und setzt sich aktiv für die Förderung weiblicher Business Angels ein, unter anderem in der encourageventures Akademie.

Die Jury "Best Impact Investor" über Xavier Sarras:

Spätestens nach dem erfolgreichen Verkauf seiner Marketing-Agentur mit über 200 Mitarbeitenden im Jahr 2017 fokussierte sich Xavier Sarras ausschließlich auf Impact Investing, motiviert, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Heute ist Xavier Sarras ein erfahrener Investor und Angel Investor in diesem Bereich. Als Founding Partner von 4P Capital investiert er in Start-ups und Wachstumsunternehmen, die nachhaltige und transformative Lösungen anbieten. Wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlicher Nutzen sind dabei stets oberste Maxime. Er hat ein starkes Portfolio aufgebaut und engagiert sich aktiv als Mentor für aufstrebende Unternehmer. Sarras ist bekannt für sein umfangreiches Netzwerk in der europäischen, insbesondere deutsch-französischen Impact-Start-up- und InvestorInnen-Szene. Zudem ist er regelmäßig auf Konferenzen präsent, um seine Einsichten über nachhaltige Investitionsstrategien zu teilen.

Die Jurys (aus allen eingereichten Bewerbungen wurde der Best Emerging Manager ermittelt) über Nucleus Capital:

Jung, divers und spezialisiert - Eigenschaften, die einen vielversprechenden Emerging Manager Fonds beschreiben UND auf Nucleus Capital allesamt zutreffen: Mit seinen Gründungspartnern Dr. Isabella Fandrych und Maximilian Schwarz investiert Nucleus Capital als hochspezialisierter Fondsmanager in den Bereichen "Programmable Biology", "Food Technology" und "Green Industrials". In der DeepTech-Nische bringt er jungen VC-Fonds für seine Start-ups einen echten Mehrwert. Das Gründungsduo, wie das gesamte Team, ist durch seine Aufstellung und Expertise in besonderer Weise dazu geeignet, Start-ups in ihrem frühen Stadium zu begleiten.

Mehr Informationen zum KfW Capital Award 2024 sind unter www.kfw-capital.de/KfWCapitalAward zu finden.

Weitere Informationen zum KfW Award Gründen 2024 stehen hier: KfW Award Gründen

Hinweis:

Mitglieder der Jury des KfW Capital Awards "Best Female Investor" sind: Dr. Tanja Emmerling (Partnerin HTGF/Head of HTGF Berlin), Ulrike Hinrichs (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied BVK), Prof. Heike Hölzner (Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der HTW Berlin und Co-Vorsitzende encourageventures e.V.) und Dr. Eva Wimmer (Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen). Mitglieder der Jury des KfW Capital Awards "Best Impact Investor" sind: Dr. Sabine Hepperle (Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Verena Kempe (Leiterin Investment Management beim KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung), Felix Oldenburg (CEO bcause und Vorstandssprecher gut.org gAG) und Dr. Andreas Rickert (Vorstand PHINEO, Co-CEO Nixdorf Kapital und Vorstand Bundesinitiative Impact Investing). KfW Capital-seitig sind die KfW Capital-Geschäftsführer Dr. Jörg Goschin ("Best Female Investor") und Alexander Thees ("Best Impact Investor") sowie Theresa Bardubitzki, Nachhaltigkeitsmanagerin bei KfW Capital (beide Kategorien) in den Jurys vertreten.

