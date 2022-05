Kindernothilfe e.V.

Kindernothilfe-Medienpreis: Einreichungen noch bis zum 31. Mai möglich

Duisburg (ots)

Auch in diesem Jahr verleiht die Kindernothilfe wieder ihren "Story on Stage"-Preis und den "Preis der Kinderjury". Dafür können sich Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz noch bis zum 31. Mai 2022 bewerben. Die Preisverleihung findet im Oktober 2022 in Berlin unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender statt. Journalistin und Kindernothilfe-Botschafterin Sabine Heinrich moderiert die Veranstaltung.

Beim "Story on Stage"-Preis können sich Medienschaffende mit ihrem in 2021 erstveröffentlichten Print/Online-, TV- oder Hörfunk-Beitrag zu Kinderrechten und Kinderrechtsverletzungen bewerben. Ein Kuratorium, bestehend aus NDR-Fernseh-Chefredakteur Andreas Chichowicz, Journalist Hans Leyendecker, Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann sowie Natalia Wörner, Schauspielerin und Botschafterin der Kindernothilfe, entscheidet über die beste Story. Diese wird mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro sowie einem Auftritt am Abend der Verleihung gewürdigt. Dabei spricht die Gewinnerin/der Gewinner über die Geschichte, Hintergründe und Recherche ihrer/seiner Geschichte.

Der beliebte "Preis der Kinderjury" richtet sich an Medienschaffende, die in ihren journalistischen Beiträgen ebenso Kinderrechte thematisieren. Die Print-/Online-, TV oder Hörfunkbeiträge müssen in einem Kindermedium im Jahr 2021 erstveröffentlicht worden sein. Mädchen und Jungen von drei Berliner Schulen wählen unter medienpädagogischer Begleitung die Nominierten und Gewinnerbeiträge. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10.000 Euro.

Die Preisgelder werden von Unterstützern zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zum Kindernothilfe-Medienpreis und den Bewerbungen gibt es unter: www.kindernothilfe.de/medienpreis

Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 60 Jahren benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Sie fördert gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit. Für den seriösen Umgang mit Spendengeldern erhält die Kindernothilfe seit 1992 jährlich das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Die Kindernothilfe hat den Medienpreis im Jahr 1999 ins Leben gerufen.

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell