Volksbanken Raiffeisenbanken bauen bundesweite Klima-Initiative aus: Launch des Klimabildungsprojekts "Wir und der Wald"

Eine bemerkenswerte Zwischenbilanz kann die vor rund einem Jahr gestartete bundesweite Klima-Initiative "Morgen kann kommen" der Volksbanken und Raiffeisenbanken mit der Baumpflanzaktion "Wurzeln" ziehen. Das gemeinsame Ziel, bis Frühjahr 2024 eine Million Bäume in Deutschland zu pflanzen, ist mit aktuell 850.000 bestellten Setzlingen in greifbare Nähe gerückt. Nun rufen die Initiatoren gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) unter dem Dach der Klima-Initiative "Morgen kann kommen" eine weitere Aktion ins Leben: das Bildungsprojekt "Wir und der Wald".

Den bundesweiten Auftakt hierfür gab die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken am 30. Juni 2023 in der Waldschule Grunewald mit Waldmuseum in Berlin. In dem Bildungsangebot lernen Schülerinnen und Schüler an deutschen Grundschulen durch einen spielerischen, praxisorientierten Umgang mit dem Ökosystem Wald dessen Wert noch näher kennen und praktizieren anhand alltagstauglicher Beispiele aktiven Klimaschutz. Die Waldklasse der Conrad-Schule Berlin-Wannsee führte als erste in Deutschland die halbtägige Bildungseinheit "Wir und der Wald" durch. Die aus vier Modulen bestehende Einheit behandelt die Inhalte: "Produkte aus dem Wald: Brauchen wir den Wald?", "Der Wald als unser Kapital: Wie wächst unser Wald?", "Der Wert des Waldes: Wie wertvoll ist der Wald?" und "Den Wald erhalten: Was kann der Wald und was können wir für ihn tun?".

Mit jedem Modul wächst ein gemeinsam erarbeitetes Waldposter, das in der Klasse verbleibt. In diesem Fall überreichten die Kinder das erste Plakat an Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sowie Dr. Andrea Ruyter-Petznek, Referatsleiterin für Bildung für nachhaltige Entwicklung/Bildung in Regionen im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

"Der Auftakt unseres bundesweiten Klimabildungsprojekts hat vor Augen geführt: Das Interesse an qualifizierten Schulprojekten im Bereich Umwelt- und Klimaschutzbildung ist hoch. Dem genossenschaftlichen Motto 'Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele' folgend unterstützen wir Lehrkräfte mit dem neuen Bildungsprojekt 'Wir und der Wald' im Rahmen unserer Klima-Initiative dabei, die Bedeutung des Waldes im Unterricht aufzuzeigen und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern konkrete Aktivitäten beim Klimaschutz umzusetzen", erläutert Kolak.

Der SDW-Bundesverband hat das Bildungsmodul entwickelt. Es orientiert sich an den Schul-Curricula der einzelnen Länder sowie an den Standards des UNESCO-Programms "Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030" und der Roadmap BNE 2030. Die Umsetzung an den Schulen erfolgt durch lokal ansässige, unabhängige und durch die SDW geschulte Waldpädagoginnen und Waldpädagogen. Die teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken finanzieren dabei die Umsetzung der Bildungseinheiten an ihren lokalen Grundschulen, insbesondere aus Reinertragsmitteln des Gewinnsparens. Christoph Rullmann, Bundesgeschäftsführer der SDW, betont: "Wir freuen uns, nach dem Baumpflanzprojekt 'Wurzeln' nun auch das Klimabildungsprojekt 'Wir und der Wald' gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken umsetzen zu dürfen. In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wieder, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche spielerisch die Natur erfahren zu lassen. So lernen sie früh ein ganz anderes Bewusstsein für die Umwelt und den Umgang mit natürlichen Ressourcen. 'Wurzeln' ist mit der Bestellung von fast einer Million Bäumen innerhalb eines Jahres eines der größten Baumpflanzprojekte in Deutschland, die es jemals gab. Vielleicht können wir mit 'Wir und der Wald' hieran anschließen."

Dr. Andrea Ruyter-Petznek erläuterte in ihrem Grußwort zum Launch des Bildungsmoduls: "Wir begrüßen insbesondere, dass sich Partner aus der Wirtschaft für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) engagieren. Wirtschaftsunternehmen sind Lernorte für BNE mit enormer Hebelwirkung, denn sie erreichen Menschen entlang der Bildungskette von der Ausbildung bis in die berufliche Weiterbildung in der gesamten Zeit der Berufstätigkeit. Mit Initiativen wie 'Wir und der Wald' tragen sie dazu bei, bereits im Grundschulalter Grundlagen für Nachhaltigkeitsbewusstsein und Engagement zu legen. Und sie setzen damit auch Impulse in die Betriebe hinein, wichtige Zukunftskompetenzen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung weiterzuentwickeln."

Die Klima-Initiative "Morgen kann kommen" vereint neben der bundesweiten Baumpflanzaktion "Wurzeln" und dem Bildungsprojekt "Wir und der Wald" auch die vielen lokalen Projekte der einzelnen Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Klima- und Umweltschutz unter ihrem Dach - auf der Website zur Initiative sind bereits fast 150 dieser lokalen Projekte portraitiert.

