Werte, die wirken: Genossenschaftliche FinanzGruppe steigert ihr gesellschaftliches Engagement 2022 signifikant

Berlin (ots) - Tanja Müller-Ziegler ist am 1. April 2023 in den Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) eingetreten. In dieser Position übernimmt die verbunderfahrene Bankerin die Vorstandsressorts von BVR-Vorstand Dr. Andres Martin, der zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand geht. "Ich freue mich sehr, zu meinen beruflichen Wurzeln - den Volksbanken und Raiffeisenbanken - ...

mehr