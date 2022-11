BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Wolfgang Altmüller übernimmt BVR-Verbandsratsvorsitz

Berlin (ots)

Der Verbandsrat des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hatte am 23. November 2022 die traurige Pflicht, für die am 31. Dezember 2022 auslaufende Mandatsperiode seinen Vorsitz neu zu wählen. Der langjährige Verbandsratsvorsitzende Dr. Veit Luxem war im Oktober nach schwerer Krankheit verstorben. Der Verbandsrat wählte am Mittwoch aus seiner Mitte Wolfgang Altmüller in der Nachfolge von Dr. Veit Luxem einstimmig zum Verbandsratsvorsitzenden. Der Verbandsrat wird sich Anfang 2023 neu konstituieren und dann satzungsgemäß einen Vorsitzenden für die neue, bis Ende 2025 andauernde Mandatsperiode wählen.

Wolfgang Altmüller ist Vorstandsvorsitzender der meine Volksbank Raiffeisenbank eG in Rosenheim. Der 56-jährige Bayer ist Mitglied des BVR-Verbandsrats seit 2011.

Der Verbandsrat würdigte in seiner Sitzung Dr. Veit Luxem, der es als oberster Repräsentant der Genossenschaftsbanken in Deutschland in herausragender Weise verstand, deren Interessen zu artikulieren. In seine Amtszeit fielen ab 2015 bedeutende Zukunftsprojekte wie die Weiterentwicklung der Institutssicherung und die Digitalisierungsoffensive.

Der Verbandsrat ist nach der Mitgliederversammlung das höchste repräsentative Organ des BVR. Er legt die allgemeinen Richtlinien für die Tätigkeit des Verbandes fest, nimmt zu Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung und entscheidet über die strategische Ausrichtung der Gruppe.

