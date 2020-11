BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

BVR-Präsidentin Kolak zur US-Wahl

BerlinBerlin (ots)

Zur Präsidentschaftswahl in den USA erklärt Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "Ich hoffe, dass es in den USA gelingt, bald ein klares Ergebnis der Präsidentschaftswahl festzustellen. Nicht auszuschließen ist aber eine wochenlange Hängepartie. Umso mehr ist nun die Europäische Union gefordert, gemeinsam Fortschritte vor allem bei der Stärkung der wirtschaftlichen Wachstumskräfte und beim Klimaschutz zu erzielen.

Mit der Feststellung eines Wahlergebnisses würde sich die Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Wirtschaftspolitik deutlich verringern. Dies würde die Konjunktur beleben und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, was angesichts der Coronapandemie dringend notwendig ist. Wie auch immer die Wahl ausgeht: Eine hohe Priorität sollte in der neuen Amtsperiode des US-Präsidenten die Überwindung der politischen Spaltung in der Gesellschaft sein. Die USA sollten sich wieder stärker der Zusammenarbeit in den multinationalen Organisationen öffnen. Eine weniger protektionistische Handelspolitik würde der Weltwirtschaft und auch den deutschen Exporteuren wichtige Impulse geben." -

