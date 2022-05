DNS:NET Internet Service GmbH

2,5 Gbit/s - Echte Glasfaser für über 3.500 Haushalte in der Naturparkstadt Biesenthal (Brandenburg)

-Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET unterzeichnet

Biesenthal/Bernau/Berlin (ots)

Die Haushalte der Stadt Biesenthal im Landkreis Barnim werden seit vielen Jahren von der DNS:NET mit schnellen Internetverbindungen versorgt. Beim derzeitigen eigenwirtschaftlichen Ausbau in Brandenburg und im Landkreis Barnim setzt die DNS:NET konsequent auf FTTH, also Glasfaserverlegung bis ins Haus, womit Bandbreiten bis zu 2,5 Gbit/s erreicht werden.

Am 3. Mai 2022 unterzeichnete die Stadt Biesenthal die Kooperationsvereinbarung zum eigenwirtschaftlichen und flächendeckenden Ausbau mit Glasfaser. Damit können nun endlich alle Ortsteile mit über 3.500 Haushalten ohne Ausnahme mit modernster Infrastruktur versorgt werden. Neben Biesenthal gehören auch kleinste Ortschaften ab vierzig Haushalten aufwärts dazu, darunter Danewitz, Priesterpfuhl, Siedlung, Dewinseesiedlung, Wullwinkel.

Der Amtsdirektor von Biesenthal-Barnim, André Nedlin und der Biesenthaler Bürgermeister Carsten Bruch freuten sich über den Abschluss der Vereinbarung für den Komplettausbau der Stadt Biesenthal. Bürgermeister Carsten Bruch: "Nachdem wir mit der DNS:NET schon für die Hälfte der Region die Glasfaserpiloten erfolgreich starten durften, geht es nun endlich mit voller Kraft voraus für alle Biesenthaler. Wir sind sehr froh, dass wir einen regionalen Partner haben, der kleinere Ortsbereiche nicht als unwirtschaftlich betrachtet und keine Rosinenpickerei betreibt." André Nedlin ergänzt: "Jetzt können wir unsere Pläne zur flächendeckenden Bereitstellung schneller Internetverbindungen umsetzen. Wir empfehlen den Biesenthalern sich gezielt in den kommenden Wochen zu informieren und die Vorverträge abzuschließen, damit Biesenthal möglichst schnell in die Planung und Bauphase der noch un- und unterversorgten Ortsteile und Straßenzüge gehen kann."

Mit Biesenthal wird nach dem angrenzenden Bernau bei Berlin, Wandlitz, Panketal, Werneuchen und anderen Gemeinden nun nahezu der komplette Landkreis Barnim flächendeckend durch die DNS:NET ausgebaut und zum Giganetz-Landkreis gemacht. "Über 3.500 Haushalte und Gewerbe werden demnächst in den Genuss von FTTH-Anschlüssen kommen", so Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET und Stefan Holighaus, Mitglied der Geschäftsleitung der DNS:NET. "Der Landkreis hat genau zur richtigen Zeit reagiert und sich eine exzellente Infrastruktur mit Hilfe der DNS:NET gesichert. Damit einher geht die garantierte Versorgung der Region mit Giganetzen, die zeitnah aufgebaut und betrieben werden.", ergänzt Marion Kuster, Leitung FTTH Marketing DNS:NET. Das Prinzip Glasfaser "Made in Brandenburg" wird transparent durch festes Projektmanagement, Bauplanung und Kundenbetreuung der DNS:NET vor Ort umgesetzt.

Stadt Biesenthal

Die Stadt Biesenthal gehört zum Amt Biesenthal-Barnim im Landkreis Barnim in Brandenburg. www.biesenthal.de

Glasfaser Made in Brandenburg

Immer mehr Brandenburger Regionen haben durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau der DNS:NET die Chance auf eine einzigartige Infrastruktur, welche neben der Daseinsvorsorge in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, Bildungschancen, die Versorgung der Bürger sowie die Wertsteigerung der Immobilien vor Ort antreibt. Besonders engagierte Kommunen setzen dabei gezielt auf die Kooperationen mit der DNS:NET, um schnell eine Flächendeckung umzusetzen. Dafür sind gute Vorvertragsquoten bis 50 Prozent die Regel, die Gemeinden unterstützen die Planungs- und Informationsprozesse. Wöchentlich gehen neue Regionen im Berliner Speckgürtel und Brandenburg in die Ausbauphase per FTTH und ans Netz. 5Die DNS:NET wächst dabei stetig und hat zahlreiche neue Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen. Infos über neue Jobs: dns-net.de/karriere

