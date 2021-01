KIDDINX GmbH

Happy Birthday! Seit 30 Jahren galoppieren Bibi und Tina mit Amadeus und Sabrina

In diesem Jahr feiert die beliebte Hörspielserie Bibi & Tina ihr 30-jähriges Jubiläum! Und im Januar 2021 erscheint die 100. Folge der Serie mit dem Titel "Das Waisenfohlen". Also gleich doppelt Grund zum Feiern für alle Fans der Pferde-Geschichten und Anlass für einen Rückblick.

Wer sind Bibi & Tina?

Bibi und Tina sind unzertrennliche Freundinnen, die mit ihren Pferden Sabrina und Amadeus auf dem Martinshof viele Abenteuer erleben. Die beiden Mädchen zeichnet ihr großes Verantwortungsbewusstsein aus. Ein Freund braucht Hilfe? Ein Tier wird schlecht behandelt? Mit viel positiver Energie setzen die beiden sich für alle ein, die Unterstützung brauchen. Die Bibi & Tina-Hörspiele stehen für spannende, gewaltfreie und kindgerechte Abenteuer rund um die Themen Freundschaft, Pferdeliebe und Naturverbundenheit.

Wie fing alles an?

Bibi & Tina sind als Spin off aus der Serie Bibi Blocksberg entstanden. Ende der Achtzigerjahre erschienen die Hörspiele "Der Reiterhof 1&2" mit Bibi Blocksberg. Die beiden Folgen, in denen die Hexe Bibi zum ersten Mal Ferien auf dem Martinshof machte, wurden zu absoluten Bestsellern. Aufgrund dieser positiven Resonanz etablierte der damalige hör+lies Verlag (heute KIDDINX Studios GmbH) Bibi & Tina als eigenständige Hörspielreihe und Marke.

Erfolgs-Kennzahlen:

- Über 13 Millionen verkaufte Hörspiel-Tonträger in 30 Jahren - 100 Hörspiele mit insgesamt 4.057 Minuten Hörspielzeit (67 Stunden und 37 Minuten oder auch 2 Tage, 19 Stunden und 37 Minuten) - 100 Hörspielfolgen, 54 Trickfilmepisoden - 4 Real-Kinofilme mit insgesamt über 6 Millionen Zuschauer:innen - 1 Real-Serienstaffel mit 10 Folgen - Alle Folgen noch immer auf CD und in Kleinstauflage auch als Kassette, außerdem zum Download - die Pferdefreundinnen sind auch auf allen Streaming-Plattformen präsent mit ca. 105 Millionen Streams pro Monat bei Spotify und Co. - Chartplatzierung: Der Soundtrack zum 3. Teil "Mädchen gegen Jungs" stand im März 2016 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts

