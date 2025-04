Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum geplatzten Ukraine-Treffen

London (ots)

Wo ist denn jetzt der großmäulige Friedensfürst Donald Trump, der vor wenigen Monaten noch angekündigt hat, Russlands verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden? Diese Frage drängt sich auf, zumal es die kurzfristige Absage von US-Außenminister Marco Rubio war, die das Treffen in London zur Beraterrunde degradiert hat. Doch für Häme ist die Lage viel zu ernst.

Die ist davon geprägt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin, der diesen Krieg einseitig begonnen hat und im Handumdrehen beenden könnte, null Interesse an Frieden zeigt, dafür umso mehr an Beute. Die Lage ist auch gekennzeichnet von den Schwierigkeiten der Ukraine-Unterstützer, sich untereinander und mit der Ukraine auf ein akzeptables Angebot an Putin zu einigen.

Was denn sollte akzeptabel sein? Alles, was Putin bekommen würde - erst recht an Land und Leuten - belohnt seine Verbrechen.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell