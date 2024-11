Stuttgarter Nachrichten

Europa fehlt die Führung in der Krise

Stuttgarter Nachrichten zum EU-Gipfel in Budapest (ots)

In Budapest wäre die Gelegenheit gewesen, die Wirtschaftspolitik der EU klar zu formulieren. Auch wäre es dringend angesagt, endlich Europas Fähigkeiten im Bereich der Verteidigung zu bündeln. So gesehen war der Gipfel in Budapest eine verpasste Chance. Dieses unentschlossene Durcheinander wirkt auf die Rivalen Europas wie eine Einladung. Denn es gehört zur machtpolitischen Taktik von Russland und China, die EU zu spalten und damit zu schwächen. Trump wird versuchen, Keile in die Union zu treiben, um seine Ziele zu erreichen. Nicht nur bei seinem Freund Orban in Ungarn wird er leichtes Spiel haben, denn der Geist des Trumpismus hat längst in anderen Teilen Europas Fuß gefasst.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell