Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten zu Lindner-Papier/Ampel

Stuttgarter Nachrichten (ots)

Lindners Vorschlag überzeugt, die Wirtschaft weit weniger eng am Regelwust-plus-Subventionen-Gängelband der Politik zu führen. Manch staatswirtschaftlicher Eingriff mag in den Pandemie-Jahren notwendig gewesen sein. Für die Zeit seither aber hat sich die von Lenkungsfantasien getriebene Wirtschaftspolitik von SPD, Grünen - und ja! - FDP als gefährlicher Irrweg erwiesen. Gefährlich, weil der Wohlstand und in Teilen der gesellschaftliche Zusammenhalt von der Kraft der Mittelständler abhängen. Gefährlich auch, weil nur diese Kraft eine solide Basis schafft, die nötigen Rieseninvestitionen des Staates zu schaffen. Umso absurder, dass sich vor allem die SPD so klar gegen Lindners Wendeaufruf positioniert.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell