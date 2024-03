Stuttgarter Nachrichten

Israel dominiert im Krieg, den die Hamas begann. Aber seine Regierung rückt den Sieg in weite Ferne.

Benjamin Netanjahu zeigt im aktuellen Konflikt mit der Hamas, dass er schlecht kann, was er schon immer schlecht konnte - oder gar nie wollte: für sein Land politisches Kapital schlagen aus Israels militärischer Überlegenheit. Nebenbei verprellt er die engsten Verbündeten seines Landes. An den Bildern amerikanischer Hilfsgüter für die Palästinenser, die an Lastenfallschirmen des US-Militärs auf den umkämpften Gazastreifen niedergehen, kommt selbst er nicht vorbei. Diese Bilder erinnern an die Berliner Luftbrücke. Amerikas Solidarität spaltet sich auf. Für Israel hat das Bedeutung, weil Amerikas Finanz- und Militärhilfe seit Jahrzehnten überlebensnotwendig ist.

