Bosch-Tradition auf dem Prüfstand

Wachsen oder weichen? Der Betriebsratschef der Kfz-Sparte, Frank Sell, sieht in dem harten Durchgreifen in betroffenen Bereichen bereits einen Kulturwandel. Wenn in der Belegschaft der Eindruck entsteht, Veränderungen würden mit "brachialer Gewalt" vorangetrieben, ist das für Bosch durchaus eine Zeitenwende. Diesem Eindruck kann das Unternehmen am ehesten dadurch entgegenwirken, dass es sich bei manchen Technologien umso entschlossener dem Wettbewerb stellt, etwa bei der Fahrzeugsoftware und bei den Halbleitern. Denn eines hat sich auch in 140 Jahren nicht geändert: Die Basis für die soziale Verantwortung ist der geschäftliche Erfolg, der nur auf bahnbrechenden technologischen Entwicklungen beruhen kann.

