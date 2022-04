Verzicht muss man sich leisten können

Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur russischen Kriegsführung Was in der Ukraine geschieht, hat eine lange, überaus unselige Tradition. Ob im Inland wie in Tschetschenien, ob im Ausland wie in Syrien - exzessive Gewalt gegen Zivilisten war in den vergangen 25 Jahren stets ein besonders hässliches Wesensmerkmal russischer Kriegsführung. (...) Putin und seine Handlanger in Regierung und Militär ...

mehr