Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Wahl in Sachsen-Anhalt

Stuttgart (ots)

Ein Trend lässt sich zweifellos lesen aus dem klaren Erfolg für die CDU in Sachsen-Anhalt und aus den ernüchternden Ergebnissen für Grüne, SPD und Linke. Dieser Trend - er hat sich zuletzt auch in bundesweiten Meinungsumfragen abgezeichnet - sieht so aus: Die CDU macht keine großen Sprünge, robbt sich aber merklich wieder nach oben. Die Grünen haben mit der Benennung ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ihren Zenit überschritten, bleiben aber stark. Und immer deutlicher stellt sich die Frage: Was will die SPD mit einem Kanzlerkandidaten? In dieser Liga spielt sie nicht.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell