zum Halle-Urteil

Lebenslang, besondere Schwere der Schuld, Sicherungsverwahrung. Natürlich gibt es am Ende die härteste Kombination, die das deutsche Sanktionssystem zu bieten hat. Was sonst käme denn auch in Betracht? Unzurechnungsfähigkeit vielleicht? Ja, nach den moralischen Maßstäben einer normal tickenden Gesellschaft - was immer das im Detail auch sein mag - ist der Mann tatsächlich unzurechnungsfähig. Gestört ist er, wie er da schwer bewaffnet durch Halle zieht, in der Absicht, Juden zu töten. So was ist nicht normal! In juristischen Kategorien gesprochen besitzt der Mann jedoch die nötige geistige und moralische Reife und Fähigkeit, das Unrecht seiner Tat zu erkennen. Er ist schuldfähig. Also lebenslang.

