Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Impfstrategie

Bei der konkreten Umsetzung von Spahns Impfstrategie hapert es aber gewaltig. Obwohl es schon sehr bald mit dem Impfen losgehen soll - der Minister stellt den 27. Dezember in Aussicht -, wissen die Länder nach wie vor nicht, an welchem Tag der Bund ihnen welche Impfstoffmenge liefert. Wie sie auf dieser Basis an Nicht-Auskunft Impftermine vergeben sollen, bleibt ein Rätsel. Recht eindeutig ist hingegen, dass die Länder unverdient den Unmut der Bürger abkriegen, der sich früher oder später angesichts des Termin-Staus zusammenbrauen wird.

