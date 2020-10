Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Allianz Leben, die keine 100-Prozent-Garantie mehr gibt

Stuttgart (ots)

Die Allianz will Neukunden nicht mehr garantieren, dass sie bei Auszahlung ihrer Lebens- oder Rentenversicherung mindestens die Summe der geleisteten Beiträge zurückbekommen. Maximal für 90 Prozent der Beiträge soll es noch eine Garantie geben. Praktisch ist das ein Offenbarungseid - das bisherige Geschäftsmodell funktioniert einfach nicht mehr. Die Allianz spricht von einer "Innovation", was eine Frechheit ist. Zwar ist durchaus wahrscheinlich, dass für Versicherungsnehmer am Ende mehr herauskommt als die garantierte Summe. Die Allianz kann die Kundengelder künftig flexibler und damit renditeträchtiger anlegen. Das kann aber auch schiefgehen. Sonst könnte der Lebensversicherer ja weiter den vollen Beitragserhalt garantieren.

