Kommentar zu Lockerung in der Corona-Krise

Erste sichtbare Zeichen einer schrittweisen Lockerung der harten Beschränkungen setzen und trotzdem daran festhalten, das Erreichte nicht durch kraftmeierischen Übermut, populistischen Normalitätsaktionismus oder gut gemeinte Nachlässigkeit in Gefahr zu bringen - die Politik in Bund und Ländern läutet in der Corona-Krise die zweite Phase ein. Und alle wissen: Es ist ein schmaler Pfad zwischen einer vorsichtigen Lockerung und dem Zwang, die unbestreitbaren und hart erkämpften Fortschritte im Kampf gegen das Virus nicht aufs Spiel zu setzen.

