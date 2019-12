Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu SPD

Stuttgart (ots)

Die SPD möchte - durchaus energisch - Positionen definieren, um diese dann in der Großen Koalition durchzusetzen. Das ist für Norbert Walter-Borjans keine unüberwindbare Hürde, wenngleich etwas ganz anderes als das linke Mantra Saskia Eskens, wonach die Groko per se der größte Mist sei, der der Partei passieren konnte. Selbst Juso-Chef Kevin Kühnert warnt plötzlich vor dem einfachen Slogan "raus, raus, raus" und macht sich staatsmännisch Gedanken über die zu beantwortenden Folgefragen. Die Groko bekommt also eine Chance. Und die roten Maulhelden geraten ins Grübeln.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell