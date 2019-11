Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Grundrente

Stuttgart (ots)

Der schwarz-rote Kompromiss, den Berlin am Sonntag erzielte, ist noch immer nicht zielgenau genug. Ja, die Grundrente erreicht künftig, was sie bewirken soll: Menschen, die 35 Jahre gearbeitet und Beitrag in die Rentenkasse gezahlt haben und trotzdem nur wenig Rente haben, bekommen künftig mehr. Damit gelingt Union und SPD, was Schwarz-Gelb und die Große Koalition der Jahre 2013 bis 2017 versprachen, aber nicht lieferten. Und das ist ein Fortschritt, der Anerkennung verdient. Allerdings hilft die Grundrente auch Älteren, die zwar wenig Rente haben, dank anderer Einkünfte aber gut versorgt sind. Der Freibetrag, den die Koalition einführt, prüft eben gerade nicht, wer bedürftig ist. Schwarz-Rot macht also Sozialpolitik mit der Gießkanne.

