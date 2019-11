Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: zu Syrien

Stuttgart (ots)

Danke, Russland! Es ist Europas stärkste Macht, eine ausdrücklich antiwestliche dazu, die in Syrien den für Nato und EU gefährlichsten Brandherd einhegt. (...) Dass die russische Führung hier nicht aus Selbstlosigkeit handelt, dass sie vielmehr in die erste Liga der internationalen Sicherheitspolitik zurückdrängt - geschenkt. Die Zwischenbilanz des russischen Eingreifens zählt: weniger Tote, weniger Gräuel, weniger Flüchtlinge als bei einem völlig ungezügelten Fortgang der syrischen Konflikte. Bemerkenswert, dass dafür bis heute kein offizielles Wort der Anerkennung aus EU oder Nato verlautet. Das russische Muskelspiel in Syrien deckt halt allzu penetrant auf, wie es um Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit der Nato steht.

