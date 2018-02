Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Zukunft von Sigmar Gabriel

Stuttgart (ots) - In der SPD-Spitze haben sie den Stab über den früheren, ach so unberechenbaren Parteichef gebrochen. Aber wohl noch nie hat ein deutscher Minister in so aussichtsarmer Lage derart verbissen um seine politische Zukunft gekämpft. Deshalb schauen sie sich wieder mal ziemlich verunsichert in der Übergangsführung an und wagen nicht, den Daumen über Gabriel zu senken. Kein Zweifel: Der Mann ist für sie ein Problem - auch weil es der SPD an einer überzeugenden Alternativbesetzung fehlt. Der unverbesserlich Undiplomatische weiß das.

