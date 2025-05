Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Die INSM gewinnt gemeinsam mit Thjnk erstmals ADC-Award und gleich mehrfach: Das Bürokratie-Museum wurde mit zwei Nägeln ausgezeichnet, zusätzlich gab es drei weitere Auszeichnungen für die Kampagne

Erstmals hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gemeinsam mit der Kreativagentur Thjnk beim renommierten ADC Festival in Hamburg Auszeichnungen des Art Directors Club (ADC) gewonnen - dem wichtigsten Preis der deutschen Kreativszene.

Das "Bürokratie-Museum", eine gemeinsam von INSM und Thjnk entwickelte Pop-Up-Ausstellung mit begleitender Kampagne, wurde mit zwei silbernen Nägeln ausgezeichnet - in den Kategorien CRAFT, in der herausragende Leistungen in der kreativen Umsetzung gewürdigt werden, sowie CONCEPT, in der kreative Ideen und strategische Markenkommunikation im Mittelpunkt stehen.

Das Bürokratie-Museum war von April bis Juli 2024 neben dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin kostenlos geöffnet. Es machte die Absurditäten der Bürokratie und deren Auswirkungen auf Bürger und Wirtschaft durch erlebbare Exponate eindrucksvoll sichtbar. Über 3.000 Besucherinnen und Besucher, darunter zahlreiche prominente Politikerinnen und Politiker aus Regierung und Opposition haben die Ausstellung besucht. Nationale und internationale Medien berichteten umfangreich über das Projekt.

"Mit dem Bürokratie-Museum haben wir ein neues Kapital der politischen Kommunikation aufgeschlagen", freut sich INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben über die Preise, "wir haben große Missstände und zugleich sinnvolle politische Lösungen mit zahlreichen Mitmachelementen auf unterhaltsame, erlebbare und fühlbare Weise dargestellt - und so ein altes Thema neu und spannend erzählt. Die Reaktionen in Politik und Medien waren so positiv wie bei keiner Kampagne zuvor."

Torben Otten und Georg Baur, die beiden Kreativen von thjnk hinter der Idee: "Als wir den Antrag auf ein Bürokratie-Museum bei der INSM gestellt haben, hätten wir nicht gedacht, dass es genehmigt wird. Man sieht: wenn man alte Denkmuster aufgibt, ist alles möglich."

Mehr Informationen und einen 3D-Rundgang des Museums finden Sie hier.

Eine Übersicht über die Gewinne finden Sie hier.

