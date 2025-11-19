TÜV NORD GROUP

TÜV NORD GROUP weiht Halbleiter-Testanlage in den USA ein

Hannover (ots)

Die TÜV NORD GROUP hat den ersten Standort ihres Tochterunternehmens ALTER in den USA in Plymouth/Minnesota eröffnet. Die hochmoderne Testanlage für Halbleitermontage und -prüfung wurde am 18. November 2025 offiziell eingeweiht.

Die neue Anlage umfasst einen Reinraum und ist mit den neuesten Prüfgeräten ausgestattet, um höchsten Industriestandards zu entsprechen. Zunächst werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen, mit der Möglichkeit, diese Zahl in Zukunft zu erhöhen.

Die TÜV NORD GROUP engagiert sich mit ihrer Tochter ALTER seit Jahren intensiv im Bereich der Halbleitertechnologie. Im Mittelpunkt stehen die Funktionalität und Zuverlässigkeit von Mikrochips, die in vielen Bereichen des Alltags wie Computern und Fahrzeugen Anwendung finden.

Dr. Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender TÜV NORD AG: "Unser konzernweites Engagement für Innovation und Qualität passt perfekt zu den Bedürfnissen des US-Marktes, und wir freuen uns darauf, zum Fortschritt solcher hochzuverlässigen Mikroelektronik beizutragen."

Neben der Montage bietet ALTER unter anderem analytische Tests, die sicherstellen, dass die Chips korrekt programmiert sind und die gewünschten Daten enthalten. ALTER prüft auch die Eignung der Halbleiter für ihren vorgesehenen Einsatzbereich, einschließlich Klimabeständigkeit und Lebensdauer. In der Region um Plymouth sind Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie besonders stark vertreten.

Weltweite Halbleiter-Expertise wird in Nordamerika stark nachgefragt, da die USA in der Halbleiterindustrie autark agieren und eventuell bestehende oder drohende Abhängigkeiten von Märkten wie China, Taiwan etc. verringern wollen.

Mit weltweit rund 500 Mitarbeitenden ist ALTER, seit 2011 Teil der TÜV NORD GROUP, in mehreren europäischen Ländern aktiv, um den Anforderungen der globalen Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Die wichtigsten Standorte sind Madrid und Sevilla (Spanien), Toulouse (Frankreich), Edinburgh und Glasgow (Großbritannien) sowie Bensheim (Deutschland).

