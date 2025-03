MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: Münchens Wiedersehen mit Bonga am Donnerstag, 20 Uhr

"Sehr wichtig für uns" - FCB-Sieg bei Barca, Herbert lobt "tapfere Jungs" und ballt die Siegerfaust

München (ots)

Was für ein Finale des FC Bayern in Barcelona. Mit einem 6:0-Lauf in den letzten 2 Minuten drehen die Münchner einen 5 Punkte-Rückstand und fahren doch noch den so wichtigen Auswärtssieg in Barcelona ein. Damit wendet der FCB man auf dem letzten Drücker die 3. Niederlage in Folge ab. "Wir hatten sehr gute letzte 2 Minuten des Spiels. Wir konnten sie ein paar Mal stoppen, die Jungs haben tapfer und hart gespielt und wir habe einige Körbe in unsere Richtung erzielt", freut sich ein "stolzer" Bayern-Trainer Gordon Herbert. Nick Weiler-Babb ergänzt: "Es war sehr wichtig für uns. Wir hatten ein sehr schlechtes Spiel bei Baskonia, deswegen mussten wir zurückschlagen." Durch den 18. Sieg in dieser Saison springen die Bayern wieder auf Platz 5, wären damit direkt für die Playoffs in der EuroLeague qualifiziert.

Am Donnerstag wartet die nächste spannende Aufgabe im SAP Garden gegen Partizan Belgrad (ab 20 Uhr live). Partizan macht sich nach dem 85:71-Erfolg gegen ALBA noch Hoffnungen - es fehlt nur ein Sieg Rückstand auf Platz 6. Das Duell gegen Partizan ist auch ein Wiedersehen mit Weltmeister Isaac Bonga, der gegen Berlin 14 Punkte erzielte.

Der Countdown auf die EuroBasket 2025 startet bei MagentaSport mit der Gruppenauslosung am Donnerstag, ab 14 Uhr live auf dem MagentaSport-Youtube-Kanal ausgestrahlt. Gegen wen spielt der Weltmeister in dem 24 Teams umfassenden Teilnehmerfeld und wo? Dazu werden Experten-Einschätzungen und ein Interview mit dem Bundestrainer Alex Mumbru gezeigt. Ausrichter der EuroBasket sind Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Nur bei MagentaTV und MagentaSport werden alle Spiele der bevorstehenden Europameisterschaft im Basketball der Männer (27. August bis 14. September 2025) live zu sehen sein.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen der Euroleague am Dienstagabend - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es mit deutscher Beteiligung am Donnerstag mit dem FC Bayern München gegen Partizan Belgrad - ab 20 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague live.

FC Barcelona - FC Bayern München 101:102

Später Comeback-Sieg für den FC Bayern. Mit einem 6:0-Lauf in den letzten 2 Minuten drehen die Münchner einen 5-Punkte-Rückstand und fahren doch noch den so wichtigen Auswärtssieg in Barcelona ein. Damit wendet der FCB auf dem letzten Drücker die 3. Niederlage in Folge ab. Durch den 18. Sieg in dieser Saison springen die Bayern auf Platz 5. Der FC Barcelona muss nach 3 Siegen eine bittere Niederlage hinnehmen und verpasst dadurch selbst den Sprung unter die TOP-6. In der Tabelle geht es enorm eng zu. Zwischen Platz 5 und 12 liegen nur 2 Siege.

Bayerns später 6:0-Lauf dreht die Partie. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=em5NbmhYelRka21ERGtNWTE0SHNqRGpJUjRWOC9KcFVxcUZpcm1YU2grbz0=

Gordon Herbert, Trainer FC Bayern München: "Wir hatten sehr gute letzte 2 Minuten des Spiels. Wir konnten sie ein paar Mal stoppen. Die Jungs haben tapfer und hart gespielt und wir haben einige wichtige Körbe im richtigen Momenten erzielt. Wir hatten defensiv ein paar Probleme, aber ich muss mein Team loben: wir sind da durchgegangen und haben es überwunden. ." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2E0WW85eU5ibmVWVnZPUnV0TEljWEd2dmloWVgvdjRpTlAwT0dNY2hRWT0=

Nick Weiler-Babb, FC Bayern München: "Wir waren sehr widerstandsfähig in der 2. Halbzeit, speziell im 4.Viertel als es drauf ankam. Einige Spieler hatten big Plays und wir haben zusammengehalten. Es war sehr wichtig für uns. Wir hatten ein sehr schlechtes Spiel bei Baskonia, deswegen mussten wir zurückschlagen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WGQ5dVVMWkd0QkpaTzQ3Z09jdkQ3R0JkZ01aR1NoTU5LcFBBRUY5SVFobz0=

Partizan Belgrad - ALBA Berlin 85:71

Partizan Belgrad hat weiter berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in den Playoffs. Nach dem Sieg gegen ALBA Berlin liegen sie zwar noch auf dem 11. Platz, allerdings nur mit einem Sieg Rückstand auf Platz 6. Nach zuletzt 3 Niederlagen war es der erhoffte Befreiungsschlag gegen das Schlusslicht aus Berlin. Nun steht das Duell mit dem FC Bayern an.

Pedro Calles, Trainer ALBA Berlin: "Ich gratuliere dem Gegner und meinen Spieler, weil sie gut dagegengehalten haben. Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RzdBcTFhYS96L2pHaXVKaHZJN0pkbnBUeTJEYUdSeHp4U1JqMFlLSlBNZz0=

AS Monaco - Zalgiris Kaunas 96:86 OT

Im Kampf um die Playoffs fährt Monaco den 19. Sieg der Saison ein und bleibt somit auf Platz 4. Es ist der 3. Sieg in den vergangen 4 Spielen. Für Zalgiris Kaunas rücken die Play-Ins in größere Ferne. Der Rückstand auf Platz 10 beträgt schon 2 Siege.

Daniel Theis mit 6 Punkten beim wichtigen Heimsieg für seine AS Monaco. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dFZrRk5jMnh0RHlHYnNUbFN1cnc2aGg1TUt1eE1tMEE4YXNRaWtZRlhaWT0=

EM-Countdown startet bei MagentaSport mit der Gruppenauslosung am Donnerstag

Nur bei MagentaTV und MagentaSport werden alle Spiele der bevorstehenden Europameisterschaft im Basketball der Männer (27. August bis 14. September 2025) live zu sehen sein. Als besonderer Service für alle Basketball-Fans werden die Spiele des amtierenden Weltmeisters Deutschland zudem kostenlos für alle gezeigt. Das gilt auch für die EM-Vorbereitungsspiele des deutschen Teams zur EM, ab dem 10. August. Eröffnet wird der Countdown zur EuroBasket am Donnerstag ab 14 Uhr mit der Gruppenauslosung mit den deutschen Gegnern wird live auf dem MagentaSport-Youtube-Kanal ausgestrahlt. Gegen wen spielt der Weltmeister in dem 24 Teams umfassenden Teilnehmerfeld und wo? Dazu werden Experten-Einschätzungen und ein Interview mit dem Bundestrainer Alex Mumbru gezeigt. Ausrichter der EuroBasket sind Lettland, Finnland, Zypern und Polen.

EuroLeague - Mittwoch 26.03.

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Baskonia Vitoria Gasteiz

Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Virtus Segafredo Bologna

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - Panathinaikos Athen

Donnerstag, 27.03.

Ab 19.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - ASVEL Villeurbanne Lyon

Ab 20 Uhr: Olympiakos Piräus - AS Monaco, FC Bayern München - Partizan Belgrad

Ab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - FC Barcelona

Freitag, 28.03.

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Maccabi Playtika Tel Aviv

Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria Gasteiz

Ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - Virtus Segafredo Bologna

Ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Real Madrid

Ab 20 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketball

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell