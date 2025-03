MagentaSport

DEL-Playoffs live bei MagentaSport Mittwoch, 18.45 Uhr Haie bei den Pinguins

"Cool!" Ronning schießt Berlin ins Halbfinale, Adler Plachta schockt München nach 86 Minuten: "Macht richtig viel Spaß!"

Die Eisbären Berlin sind auf Mission Titelverteidigung, stehen als erster Halbfinalist fest - und einer überragt: "Uns hat wieder ein Mann ausgeschaltet", bilanziert Straubings Marcel Brandt traurig. Gemeint ist Ty Ronning, der mit 3 Toren zum Matchwinner wird. Damit baut er seine Punkteserie auf 19 Spiele mit 20 Toren und 15 Assists aus. Ronning jagt den Allzeitrekord von Peter Draisaitl, dem ein "Punktestreak" von 21 Spielen in Folge gelangen. "Das ist cool, aber ich bin hier nur, um meinen Job zu erledigen", sagt Ronning gewohnt nüchtern. Wie schon im Vorjahr setzten beenden die Eisbären die Saison der Straubing Tigers. "Uns ist der Sprit ausgegangen", analysiert Tigers-Coach Craig Woodcroft. Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Es war eine harte Serie. Wir wurden gefühlt immer besser, je länger sie gedauert hat." Sonderlob gab´s für Goalie Jonas Stettmer, ehemaliger Straubinger: "Er war in dieser Serie wahrscheinlich unser bester Spieler." Berlin eröffnet die Halbfinal-Serie am Dienstag, 1. April, ab 19.15 Uhr.

"Das ist schade, dass eine Mannschaft nach so einem Spiel als Verlierer vom Platz geht", lobte MagentaSport-Experte Rick Goldmann "ein Wahnsinnsspiel" zwischen Mannheim und München. Nach 86 Minuten entscheidet Mannheim Spiel 5 für sich, geht mit damit 3:2 in Führung geht. Münchens Trainer Don Jackson sah maximal "Kleinigkeiten, die ein hochklassiges Spiel" entschieden haben. Doppel-Torschütze Matthias Plachta fühlt sich der Sieg "unglaublich an. Wir haben so eine geile Truppe, es macht richtig viel Spaß. Die Serie geht hoch und runter, da nimmst du kein neues Momentum mit. Am Freitag geht es neu los." Dann kann in München für die Adler die Entscheidung fallen - live ab 19.15 Uhr

Stimmen und Clips Viertelfinale Runde 5:

Adler Mannheim - EHC Red Bull München 4:3 OT (Stand Serie: 3:2)

Auch Spiel 5 wird zum Overtime-Krimi. Erst in der 2. Verlängerung fällt die Entscheidung. In der 86.Minute gelingt Matthias Plachta der erlösende Treffer. Damit gehen die Adler vor dem Spiel 6 in München (Freitag ab 19.15 Uhr live) mit 3:2 in Führung. Die Mannheimer holen in dieser Serie schon den 2. Overtime-Sieg gegen München.

Alle Tore der Partie im Clip:

Aua für den Schiri: In der umkämpften Serie wird in der Overtime auch keine Rücksicht auf das Schiedsrichtergespann genommen. Mannheims Esposito checkt nicht nur Münchens Eisenschmied, sondern auch den Unparteiischen.

"Absolutes Goalie-Game"! Evan Fitzpatrick und Arno Tiefensee mit großen Paraden für ihre Teams. Insbesondere der Münchner Schlussmann lässt das Kommentatoren-Duo Basti Schwele und Rick Goldmann ungläubig zurück.

Der Siegtreffer in der 2. Overtime durch Matthias Plachta.

Arno Tiefensee, Adler Mannheim: "Das war super Werbung für Eishockey. So soll Playoff-Eishockey aussehen. Da freue ich mich noch umso mehr, dass wir gewonnen haben. Wir dürfen uns nichts darauf einbilden, am Freitag ist schon das nächste Spiel."

Über das Momentum? "Das kann man nicht so sagen. München hat auch 2 Spiele nacheinander gewonnen, jetzt 2 verloren. Es geht wieder mit 0:0 los und wir müssen wieder unser Bestes geben. So ein Sieg fühlt sich nicht schlecht an, aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen."

Matthias Plachta, Siegtorschütze für Adler Mannheim: "Es ist unglaublich. Wir haben so eine geile Truppe zusammen, das macht so Spaß. Beide Teams spielen eine gute Serie, es macht so viel Spaß. So ein Spiel lebt von Momentum-Umschwüngen. Es geht die ganze Zeit hin und her. Ein Treffer, egal wann der passiert, gibt einen nochmal sehr viel Energie. Obwohl du nicht mehr kannst, kannst du auf einmal wieder. Die Jungs pushen sich auf der Bank und dann macht es einfach Spaß. Jedes Spiel ist ein eigener Kampf und den probieren wir am Freitag wieder neu anzufangen. Die Serie geht hoch und runter, da nimmst du kein neues Momentum mit. Am Freitag geht es neu los."

Über Goalie Arno Tiefensee: "Unglaublich, einfach unglaublich. Er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht."

Don Jackson, Trainer EHC Red Bull München: "Es war wenig überraschend ein sehr enges Spiel, jeder Schuss war gefährlich. Beide Teams sind ziemlich gleichauf. Kleine Fehler machen den Unterschied. Es geht von Spiel zu Spiel. Das nächste Mal wird es wieder ein anderes Gefühl." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c2ZuZTlRdlNRakhYOVFhWkttbk8vRUVxbk5UV1oyL3d3bEM5VGRlL1hRUT0=

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:1 (Endstand Serie: 4:1)

Die Eisbären Berlin sind auf Mission Titelverteidigung. Obendrein bauen sie eine beeindruckende Statistik weiter aus. Bereits zum 9. Mal hatten die Berliner in einer Playoff-Serie die Chance ein Duell nach einer 3:1-Führung in Spiel 5 zu entscheiden, es gelang zum 9. Mal. Ty Ronning wird zum Matchwinner mit einem Hattrick. Wie schon im Vorjahr setzten beenden die Eisbären die Saison der Straubing Tigers. Auch in der vergangen Saison war es ein 4:1 in der Serie, damals im Halbfinale.

Alle Tore der Partie im Clip:

Eisbären-Goalie Jonas Stettmer avancierte bereits in Spiel 4 zu einen der Matchwinner. Auch in Spiel 5 ist Verlass auf den Youngster, der sogar ohne Schläger überragend reagiert.

Ty Ronning wird zum Matchwinner mit einem Hattrick. Damit baut er seine Punkteserie auf 19 Spiele aus (20 Tore + 15 Assists) und jagt den Allzeitrekord von Peter Draisaitl, dem 21 Spiele in Folge gelangen.

Ty Ronning, 3 Tore für Eisbären Berlin: "Es beginnt mit unseren Torhütern, die die ganze Serie über unglaublich waren. Es war ein Mannschaftserfolg. Ein guter Fight, für den man auch Straubing loben muss. Es war nicht leicht. Es war eine Wahnsinns-Challenge, wir haben sie angenommen und unser Bestes gezeigt. Wir wollten es unbedingt beenden und das haben wir geschafft. Wir sind glücklich und jetzt geht es weiter."

Er könnte den Allzeitrekord von Peter Draisaitl von einer Punkteserie von 21 Spielen in Folge brechen. Er steht nun bei 19 Partien. "Das ist cool, aber ich bin hier nur, um meinen Job zu erledigen. Ich haben gebe weiter Gas."

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: "Es war eine harte Serie. Wir wurden gefühlt immer besser, desto länger sie gedauert hat." Sonderlob für Goalie Jonas Stettmer: "Er war in dieser Serie wahrscheinlich unser bester Spieler. Er hat uns einige wichtige Saves gegeben, als wir in der eigenen Zone festgehangen sind. Er war ruhig, er ist groß und sein Wettkampf-Level ist sehr hoch."

Marcel Brandt, Straubing Tigers: "Uns hat wieder ein Mann ausgeschaltet. Du hast die ganze Serie vorne so viele Schüsse und wenn du da die Tore nicht machst, ist es halt so. Es ist eine sehr gute Mannschaft, da muss in der Serie alles passen, dass du die raushaust."

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Uns ist der Sprit ausgegangen. Wir waren nicht so frisch und scharf wie in den Spielen zuvor und Berlin hatte eines ihrer besseren Spiele in der Serie. Wir hatten unsere Chancen, aber waren nicht in der Lage daraus Kapital zu schlagen."

