Jobware GmbH

Analyse: 50% mehr Bewerbungen an Werktagen

Pause und Party statt Karriereentwicklung?

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

An Montagen werden rund doppelt so viele Bewerbungen versendet wie an Samstagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Langzeitauswertung der Jobbörse Jobware. Anhand des Bewerbungsverhaltens von 250.047 Nutzern der Plattform bewerbung2go.de konnte ermittelt werden, dass Jobsuchende an Werktagen besonders aktiv sind.

Umgekehrt sinkt zum Wochenende hin die allgemeine Bewerbungslaune, bis sie samstags (-50 Prozent) ihren absoluten Tiefpunkt erreicht. Erst sonntags zeichnet sich wieder eine Zunahme ab. Die Vermutung liegt nahe, dass Angestellte unerlaubterweise die Arbeitszeit nutzen, um ihren nächsten Karriereschritt mit einer aussagekräftigen Bewerbung vorzubereiten. Oder lenken Freizeitaktivitäten am Wochenende einfach zu sehr von der Jobsuche ab?

Vor allem montags bis donnerstags scheint die Bewerbungslaune ungebrochen zu sein. Dahinter könnte auch ein strategisches Kalkül mancher Bewerber stecken: Viele Stellenanzeigen werden werktags geschaltet. Damit die eigene Bewerbung spätestens am Folgetag vom Recruiter gesichtet werden kann, ist Eile geboten.

Schnellbewerbungen, wie die mit bewerbung2go.de, erlauben es, Anschreiben und Lebenslauf individuell zu erstellen, zu speichern und sich damit jederzeit - auch vom mobilen Endgerät aus - auf neue Stellenanzeigen bewerben zu können. Dies könnte erklären, weshalb neue Inserate meist einen schnellen und qualitativ hochwertigen Bewerbungsrücklauf erfahren.

Übrigens: Bislang wurden noch keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Bewerbungen an Wochenenden weniger Erfolgsaussichten haben. Im Gegenteil: Wer werktags keine Zeit für die Jobsuche hat, kann sich auch bedenkenlos am Wochenende bewerben - und sich auf die Bewerbungsmüdigkeit anderer verlassen.

Jobware hat das Bewerbungsverhalten von Angestellten analysiert. Hierzu wurde das Nutzungsverhalten von mehr als 250.000 Bewerbern der Plattform bewerbung2go.de untersucht. bewerbung2go.de ist eines der meistgenutzten kostenfreien Bewerbungstools im deutschsprachigen Raum.

Original-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell