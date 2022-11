TÜV SÜD AG

TÜV SÜD erweitert Partnernetzwerk mit freien Auditorinnen und Auditoren

München (ots)

Das Interesse an zertifizierbaren Managementsystemen wächst kontinuierlich. Die TÜV SÜD Management Service GmbH erweitert deshalb ihr Netzwerk an freien Auditorinnen und Auditoren. Online-Veranstaltungen am 18. und 25. November informieren über die Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit.

IT-Sicherheit, Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeit aber auch klassisches Qualitätsmanagement: Auf globalen Märkten gewinnen diese Themen zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Unternehmen verlassen sich daher auf Managementsysteme nach erprobten Standards und auf das Qualitätsversprechen von TÜV SÜD als unabhängigem Zertifizierungsdienstleister. Die TÜV SÜD Management Service GmbH baut daher ihr bundesweites Netzwerk mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus, die freiberuflich Audits für TÜV SÜD durchführen.

Aktuelle Online-Infoveranstaltungen zu den Themen IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit

Von der Bewerbung über die Zulassung bis zum Onboarding und darüber hinaus: Wie sieht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit TÜV SÜD konkret aus? Warum lohnt sich der Einstieg bei TÜV SÜD? Welche Perspektiven haben Freelancer bei TÜV SÜD über Audits hinaus? Darüber informieren die folgenden Online-Veranstaltungen:

IT-Sicherheit: "IT-Auditorin oder -Auditor bei TÜV SÜD - wie steige ich als Freelancer*in ein?" Freitag, 18.11.2022, 14.00 - 15.00 Uhr

Nachhaltigkeit: "Auditorin/Auditor für Nachhaltigkeitsthemen bei TÜV SÜD - wie steige ich als Freelancer*in ein?"Freitag, 25.11.2022, 14.00 - 15.00 Uhr

Anmeldung zu den Informationsveranstaltungen: Anmeldung Info-Event.

Einstieg als Auditorin oder Auditor für TÜV SÜD

Wer an einer Tätigkeit als Freelancer bei TÜV SÜD interessiert ist, sollte neben mehrjähriger Berufserfahrung im eigenen Fachgebiet auch ein sicheres Gespür für Unternehmen und durchdachte Prozesse haben sowie soziale Kompetenz mitbringen. Freiberufliche TÜV SÜD-Auditorinnen und -Auditoren arbeiten häufig in Festanstellung bei einem anderen Unternehmen oder sind selbst Inhaber, zum Beispiel eines Ingenieurbüros oder Beratungsunternehmens.

Ein Einstieg als Auditorin oder Auditor bei TÜV SÜD bietet viele Vorteile:

Große Marken und renommierte Kundenunternehmen in ganz Deutschland verlassen sich auf TÜV SÜD als unabhängigen Zertifizierungsdienstleister.

Verlässliche Partnerschaft in einem stetig wachsenden Auditteam in allen Regionen Deutschlands.

Sorgfältige Einarbeitung durch feste fachliche Ansprechpartner und Mentoren.

Weitere Informationen und direkter Kontakt: Freie Auditorin oder freier Auditor werden.

