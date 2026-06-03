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Energiesparmeister 2026: Gesamtschule Am Lauerhaas Wesel gewinnt Landestitel in Nordrhein-Westfalen - Online-Abstimmung für den Bundessieg beginnt

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Eschborn (ots)

Landessieg in Nordrhein-Westfalen mit 2.500 Euro Preisgeld und Patenschaft durch Techem

Online-Abstimmung für den Bundessieg bis zum 17. Juni 2026 auf www.energiesparmeister.de/voting

Preisverleihung am 26. Juni 2026 im Bundesumweltministerium in Berlin

Die Landessieger des Energiesparmeister-Wettbewerbs 2026 stehen fest. In Nordrhein-Westfalen holte sich die Gesamtschule Am Lauerhaas in Wesel den Energiesparmeister-Titel. Die Schülerinnen und Schüler konnten die Jury mit ihrer Projektidee zur Weiterverwendung von alten Solarplatten überzeugen. Entstanden in einem Jugend-forscht-Kurs, verfolgt das Projekt das Ziel, ein energieautarkes System mit Fassadenbegrünung, solarbetriebener Bewässerung, E-Scooter-Ladestationen und Mähroboter zu schaffen. Die Schülerinnen und Schüler agieren selbstständig und mit großer Eigenverantwortung. Langfristig ist eine Weiterentwicklung als Modellprojekt für andere Schulen geplant. Als Pate begleitet Techem die Schule im Rahmen des Wettbewerbs und bringt seine Expertise in den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz ein. Ziel ist es, das Engagement der Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen und ihre Ideen weiter in die Praxis zu tragen. Als Landessieger erhält die Schule 2.500 Euro Preisgeld.

Chance auf Bundessieg durch Online-Voting

Am Energiesparmeister-Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider haben sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 55.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte beteiligt - ein neuer Rekord. Als Landessieger von Nordrhein-Westfalen wetteifert die Gesamtschule Am Lauerhaas nun im Online-Voting mit den Preisträgerschulen der anderen 15 Bundesländer um den Bundessieg. Bis zum 17. Juni kann auf www.energiesparmeister.de/voting abgestimmt werden. Gelingt es der Schule, Bundessieger zu werden, winken weitere 2.500 Euro Preisgeld. Die Preisverleihung für alle Siegerschulen findet am 26. Juni im Bundesumweltministerium in Berlin statt.

Pate aus der Region unterstützt Schule

Neben dem Preisgeld erhält die Gesamtschule Am Lauerhaas auch Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. Dafür übernimmt Techem die Patenschaft: "Die Wiederverwendung von alten Solarplatten verbindet Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Innovation auf äußerst kreative Weise", sagt Katharina Bathe-Metzler, Head of Sustainability, Communications & Public Affairs. "Vor allem aber geben die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Am Lauerhaas ein Beispiel dafür, dass Ideen und Eigenverantwortung den Weg zum Erfolg bahnen - und ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Zukunft sind. Besonders beeindruckend ist, wie hier konkrete Lösungen für den Alltag entstehen - genau das brauchen wir, um die Energiewende schneller in die Praxis zu bringen. Bravo!"

Ideen fördern, Wirkung schaffen

Die Patenschaft der Gesamtschule Am Lauerhaas ist Teil des umfassenden Engagements von Techem für Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Gebäudesektor. Als Pate unterstützt das Unternehmen die Schule beratend, setzt Impulse und fungiert auch als Vorbild: Mit langjähriger Erfahrung und hoher Expertise im Bereich Energieeffizienz und Dekarbonisierung treibt Techem selbst aktiv den Wandel im Gebäudesektor voran.

Ein zentraler Hebel ist dabei die Digitalisierung: Bereits rund 85 % der eingesetzten Messgeräte sind funkfähig und schaffen die Voraussetzung für mehr Transparenz sowie eine gezielte Steuerung von Energieverbräuchen. Darauf aufbauend setzt Techem konsequent auf digitale Lösungen, um Energie- und Wasserverbräuche bedarfsgerecht zu optimieren und CO2-Emissionen nachhaltig zu reduzieren.

Bis 2045 verfolgt das Unternehmen das klare Ziel der Klimaneutralität - erreicht durch innovative Ansätze, starke Partnerschaften und konsequentes, konkretes Handeln.

Über den Energiesparmeister-Wettbewerb und co2online

Der Energiesparmeister-Wettbewerb (www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion von co2online, unterstützt durch das Projekt "Online-Klimaschutzberatung für Deutschland" und gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. co2online realisiert den Schulwettbewerb zum 18. Mal in Folge und vergibt jedes Jahr Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro an engagierte Schulen.

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- und Kommunikationsexperten machen sich seit 2003 stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privaten Haushalten auf ein Minimum zu senken. Unterstützt wird co2online unter anderem vom Bundesumweltministerium, dem Umweltbundesamt sowie von Medien, Wissenschaft und Wirtschaft.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13,5 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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