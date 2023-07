Techem GmbH

Bekenntnis zu Kunden- und Serviceorientierung: Techem CSO Nicolai Kuß mit erweitertem Verantwortungsbereich

Eschborn (ots)

Techem geht konsequenten nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung sowie Kunden- und Serviceorientierung

Nicolai Kuß, Chief Sales Officer (CSO), mit erweitertem Verantwortungsbereich für operative Einheiten

Techem, einer der führenden Energiedienstleister rund um Immobilien, richtet sein operatives Geschäft in Deutschland neu aus. Nicolai Kuß, langjähriger Chief Sales Officer (CSO) des Eschborner Unternehmens, übernimmt zusätzlich zu seinen bestehenden Zuständigkeiten die Verantwortung für die operativen Einheiten der Techem Energy Services GmbH auf dem deutschen Markt. Kuß wird in dieser Funktion weiterhin an Matthias Hartmann, CEO der Techem Gruppe, berichten. Damit geht Techem einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung, Kunden- und Serviceorientierung.

"Mit diesem Schritt sorgen wir für eine Bündelung aller wesentlicher Geschäftsprozesse vom Vertrieb bis hin zur Service Delivery und tragen auf diese Weise zu einer deutlich größeren Kundennähe bei", so Techem CEO Matthias Hartmann.

Digitalisierung ist Schlüsselfaktor für erhöhten Kundennutzen

Kuß stieß bereits 2016 zu Techem und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft. Bevor er 2019 die Gesamtverantwortung für den Vertrieb übernahm, leitete er rund drei Jahre das operative Geschäft des Eschborner Unternehmens. "Bereits seit geraumer Zeit investieren wir gezielt in Wachstum und haben den Kundennutzen durch unsere digitalen Produkte und Services massiv vorangetrieben", so Nicolai Kuß. "Ich freue mich auf diese zusätzliche Aufgabe und bin überzeugt, dass es uns mit diesem Schritt gelingt, die Bereiche Vertrieb, Customer Onboarding sowie Kundenmanagement und Service Delivery enger miteinander zu verzahnen - für eine verbesserte Servicefähigkeit und mit noch mehr Fokus auf unsere Kunden", so Nicolai Kuß abschließend.

