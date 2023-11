Polnisches Institut Düsseldorf

Von Animal-Roadmovie, über Gesellschafts- und Geschichtsdrama bis hin zur Öko-Horror-Komödie

Das Polnische Institut Düsseldorf lädt zur 11. Ausgabe der Reihe Polnischer Film on Tour ein

Düsseldorf (ots)

Das Polnische Institut Düsseldorf freut sich, die elfte Ausgabe von "Polnischer Film on Tour" (PFO11) anzukündigen, eine Veranstaltungsreihe, die die Vielfalt und Exzellenz des polnischen Kinos der letzten zwei Jahre feiert. Die Veranstaltung findet im Zeitraum 07.11.-28.11.2023 statt und präsentiert dem Publikum in Düsseldorf, Köln und Bochum eine eindrucksvolle Auswahl an Genres, Stils und Themen der etablierten Größen der polnischen Filmindustrie sowie von aufstrebenden Regisseuren. Alle präsentierten Filme wurden 2022 realisiert und werden in Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.

"Wir sind begeistert, die elfte Ausgabe von 'Polnischer Film on Tour' präsentieren zu können. Parallel zur Filmreihe haben die Film- und Kunstfans die Gelegenheit, in vier Düsseldorfer Kinos Atelier, Bambi (wo die Filmreihe stattfindet), Cinema und Metropol sowie im Polnischen Institut Düsseldorf eine imposante Schau von rund 100 polnischen Filmplakaten zu bewundern. Insgesamt ist der Film-November in diesem Jahr eine Hommage an das zeitgenössische polnische Kino und die Polnische Plakatschule", sagt Lidia Helena Jansen, die Filmreferentin des Polnischen Instituts Düsseldorf.

Polnischer Film on Tour ist eine Veranstaltung des Polnischen Instituts Düsseldorf in der Kooperation mit den Düsseldorfer Filmkunstkinos.

IO / EO von Altmeister Jerzy Skolimowski dürfte den Filmfans bereits bekannt sein. Er wird dennoch präsentiert, denn die Welt aus der Perspektive eines Esels zu sehen, verrät viel über Menschen und liest sich (sieht sich) wie eine Neuinterpretation von Robert Bressons Film "Au hazard Balthazar".

Das Drama BROT UND SALZ / Chleb i sól von Damian Kocur basiert auf wahren Ereignissen und handelt von einem schwulen Musikstudenten Tymek, der als junger aufstrebender Pianist nach Hause in die polnische Provinz zurückkehrt. Dort wird er Zeuge, wie ein Konflikt zwischen ausländischen Gaststättenbetreibern und seinen Freunden eskaliert.

FILIP von Michal Kwiecinski, ist eine Verfilmung des berühmten autobiografischen Romans "Filip" von Leopold Tyrmand.Der Film und das Buch beschreiben das Schicksal eines außergewöhnlichen Mannes Filip, jüdischerHerkunft, dessen Jugend von Krieg, Besatzung, Politik und Emigration geprägt ist. Atemberaubend sind Szenen in Frankfurt/M. in Nazi-Deutschland, wo Filip vorgibt, ein Franzoser zu sein, um in einem exklusiven Hotel arbeiten zu dürfen und um einfach zu überleben.

APOKAWIXA von Xawery Zulawski, über desillusionierte Gymnasiasten liefert eine erfrischende Mischung aus Popkultur, eine Priese Ökowahnsinn und Zombie-Horror. "Apokawixa", in der Konvention der Groteske gehalten, ist eine ökologisch-apokalyptische Geschichte über das Erwachsenwerden in einer Welt voller Überraschungen.

FILMPROGRAMM

Kino Bambi, Klosterstr. 78, 40211 Düsseldorf, T.: 0211 353635

Dienstag, 7.11.2023, 19:00 Uhr: IO / EO, 2022, Regie: Jerzy Skolimowski

Dienstag, 14.11.2023, 19:00 Uhr: Brot und Salz / Chleb i sól, Regie: Damian Kocur

Dienstag, 21.11.2023, 19:00 Uhr: Filip, Regie: Michal Kwiecinski

Dienstag, 28.11.2023, 19:00 Uhr: Apokawixa, Regie: Xawery Zulawski

Special Screenings des Films "Brot und Salz" von Damian Kocur:

Donnerstag, 16.11.2023, 20:00 Uhr: Capitol Bochum

Montag, 20.11.2023, 20.30 Uhr: Filmhaus Köln

Zur Reihe erschien ein Filmprogramm und ein attraktiver Filmtrailer: https://youtu.be/GNEjltOp9fY?si=TRh9ZdQlulHpVkv2

