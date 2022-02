die Bayerische

BIG und die Bayerische verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft im E-Sport

München (ots)

Die deutsche Versicherungsgruppe die Bayerische bleibt auch 2022 offizieller Versicherungspartner von BIG und Hauptsponsor beim BIG League of Legends Team, welches im Jahr 2021 beide deutschen Meistertitel gewinnen konnte.

Anfang des vergangenen Jahres 2021 hat die Bayerische mit BIG erfolgreich ihren Schritt in die Welt des elektronischen Sports gemeistert. Mit der Unterstützung des bayerischen Versicherungskonzerns konnte das renommierte League of Legends-Team des Hauptstadt - Clubs 2021 beide deutschen Meisterschaften in der Prime League gewinnen und bei den European Masters Top-Platzierungen erreichen.

In der kommenden Saison wird die Bayerische weiterhin als offizieller Versicherungspartner von BIG fungieren und ihr Engagement beim League of Legends Team von BIG als Hauptsponsor weiter ausbauen. Zusätzlich wird das Unternehmen auch im Jahr 2022 als Partner des erfolgreichen Trackmania Fahrers Dennis "Massa" Lotze sowie beim StarCraft 2 Profispieler Tobias "ShoWTimE" Sieber auftreten. Beide Profis spielen international in der Weltspitze und gehören zu Deutschlands besten Athleten in ihren Disziplinen.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit unserem Versicherungspartner die Bayerische auch in der kommenden Saison einen tollen Unterstützer an unserer Seite haben. So wird die Bayerische die Hauptpartnerschaft des League of Legends Teams fortführen und ausbauen", sagt Daniel Finkler, CEO von BIG. "Nach zwei Meisterschaften in der Prime League und guten Platzierungen bei den European Masters 2021, ist die Bayerische damit weiter ein wichtiger Stützpfeiler unseres Erfolgs. Zusätzlich wird auch das Engagement im Bereich Trackmania und StarCraft fortgeführt. Wir freuen sehr auf viele spannende Spiele und Projekte gemeinsam unserem Partner und dem Team aus Bayern."

Ein wichtiger Teil der Partnerschaft im vergangenen Jahr war die Kreation des neuen Spielertrikots des League of Legends Team für die Saison 2022. Im Rahmen Trikot-Kampagne konnten BIG Fans ihre Entwürfe für das offizielle Jersey des BIG League of Legends Teams einsenden. Im Anschluss wurden die besten Vorschläge zur Wahl gestellt und mit Preisen honoriert. Das Gewinner - Trikot dient seit Anfang Januar als offizielles Spieler-Trikot der League of Legends Profis und wird auch im Summer Split der Prime League Verwendung finden.

Joachim Zech, Marketingleiter der Bayerischen, erklärt die Gründe für die weitere Zusammenarbeit: "Bereits ein Jahr nach unserem Einstieg in den E-Sport und der Entscheidung, eine Partnerschaft mit BIG einzugehen, haben wir gemerkt, dass wir mit unserer eingeschlagenen Strategie bei der Community sehr gut ankommen und dadurch unsere gesteckten Ziele erreichen können. Mit BIG haben wir einen perfekten Partner gefunden, mit diesem es möglich ist, auf einer sehr professionellen und kreativen Ebene zusammenzuarbeiten. Es freut uns deshalb sehr und macht uns sehr stolz, dass wir auch in diesem Jahr unsere Partnerschaft weiter intensivieren und Erfolge gemeinsam feiern können."

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell