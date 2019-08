Versicherungsgruppe die Bayerische: Erneute Auszeichnung als "fairer Versicherungspartner"

die Bayerische

Der Expertenbeirat des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat die Bayerische erneut als fairen Versicherungspartner mit dem Urteil "sehr gut" (vier Sterne) ausgezeichnet.

"Wir freuen uns ungemein über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir in Sachen Kundenorientierung und Produktinnovationen auf dem richtigen Weg sind", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Der BVK gehört zu den wichtigsten Verbänden für Versicherungsvermittler und legt offen, wie fair ein Versicherer mit seinem Vertrieb umgeht."

Martin Duschner, stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft selbstständiger Vermittler der Bayerischen e.V (ISV), ergänzt: "Auch die ISV begrüßt die Teilnahme an der Initiative. Das Ergebnis ist ein richtungsweisendes Zeichen, was unsere neugedachte Unternehmenskultur betrifft. Gerade die zukünftigen Herausforderungen in unserer Branche lassen sich nur im fairen Miteinander bewältigen. Spürbar wird dies nicht nur im Vertrieb, sondern auch täglich bei unseren Kunden vor Ort."

"Vermittler erhalten so die Möglichkeit, sich aus neutraler Quelle ein objektives Bild des Geschäftspartners zu machen", sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. "Mit dem BVK-Rating wollen wir den teilnehmenden Unternehmen aufzeigen, in welchen Bereichen Verbesserungspotenzial besteht, und helfen, Schwachstellen zu beseitigen - zum Nutzen beider, des Unternehmens und der Vermittler."

Der Ratingbericht des BVK hebt besonders die positiven Entwicklungen in den Bereichen Innendienstunterstützung und Kundenorientierung sowie die unverändert hohe Produktqualität aus Sicht der Vermittler hervor. Auch die Vertriebspolitik der Bayerischen wird wie bereits im Vorjahr mit "sehr gut" beurteilt.

In der Kundenorientierung erzielt die Bayerische das Urteil "exzellent" (fünf Sterne). Die hervorragende Bewertung bezieht sich vor allem auf die hohe Produktqualität und -vielfalt sowie die attraktiven Service- und Assistance-Leistungen. Gegenüber dem Vorjahr konnte sich die Versicherungsgruppe in den Bereichen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Schadenregulierung und Policierung sogar weiter steigern.

Beim Themenkomplex "Allgemeine Vermittlerunterstützung und -betreuung" kann die Bayerische ausdrücklich bei der Qualität der Schulungs- und Qualifizierungsangebote punkten: 99 Prozent der Vermittler attestieren der Versicherungsgruppe ein umfangreiches und gutes Angebot.

Mit der Initiative "Fairness für Versicherungsvertreter" möchte der BVK Anreize für kooperative, partnerschaftliche Beziehungen zwischen Versicherern und selbständigen Agenturinhabern schaffen sowie für Transparenz sorgen. Seit 2009 vergibt der BVK jährlich das Siegel "Fairness für Versicherungsvertreter".

Ein wesentlicher Teil des Ratingverfahrens besteht in der Durchführung einer standardisierten etwa 15-minütigen Online-Vermittlerbefragung. Darin werden die Vermittler zu verschiedenen Aspekten der Partnerschaft zwischen Versicherer und Vertreter interviewt.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltet und mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich als Spezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen, vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.

