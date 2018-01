Aktion der Bayerischen: 3.478 Neumitglieder für den TSV 1860 München

München (ots) - Die Aktion der Bayerischen - gemeinsam mit dem Präsidium des Vereins "Gestalte die Zukunft des Vereins" - hat dazu beigetragen, dass 3.478 Fans neu dem TSV 1860 München e.V. beigetreten sind. Der Versicherer übernahm ab Juni letzten Jahres bis Ende 2017 die Aufnahmegebühr für Neumitglieder - unabhängig von der Abteilung und der Art der Mitgliedschaft. Insgesamt hat der Verein jetzt 22.207 Mitglieder.

"Der TSV 1860 München und die Löwenfamilie insgesamt sind uns sehr ans Herz gewachsen. Wir freuen uns nicht nur als Förderer, sondern auch als Fans, dass wir den Verein unterstützen können und sind stolz, etwas zum Mitgliederwachstum beigetragen zu haben", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.

"Wir sind sehr glücklich, einen derart starken und engagierten Partner wie die Bayerische an unserer Seite zu wissen", sagt Robert Reisinger, Präsident des TSV 1860 München. "Die große Zahl der neugewonnenen Mitglieder zeigt, dass das Löwenrudel auch in schwierigen Zeiten zusammenhält und was man gemeinsam für den Verein erreichen kann."

Der Versicherer mit Sitz in München ist neben seinem Engagement bei der Fußballmannschaft offizieller Hauptförderer des Vereins TSV München von 1860 und unterstützt somit nun alle Abteilungen des Vereins.

Um eine ideale Vorbereitung auf die entscheidende Rückrunde in der Regionalliga Bayern zu ermöglichen, fördert die Bayerische nun auch das Wintertrainingslager der Löwen im Oliva Nova Beach & Golf Resort nahe Valencia. Zudem unterstützte die Bayerische das 1860-Traditionsteam bei den AOK-Traditionsmasters in Berlin Anfang Januar.

"Wir werden auch in Zukunft aktiv an der Neuausrichtung der Löwen mitarbeiten und unseren Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft leisten und wir unterstützen ausdrücklich den eingeschlagenen Weg der Geschäftsführung der KGaA und wir freuen uns auf weitere Sponsoren und Förderer des TSV", ergänzt Martin Gräfer, der - wie der gesamte Vorstand und viele hundert Mitarbeitende der Bayerischen - selbst auch überzeugtes Mitglied der Löwen ist.

