Ärzte der Welt e.V.

Ärzte der Welt verurteilt Angriff auf Büro in Gaza

Berlin/München/Madrid (ots)

Israelische Drohnen haben am Dienstag, dem 10.06.25, ein Gebäude im Gazastreifen getroffen, in dem sich auch ein Büro der spanischen Sektion von Ärzte der Welt befand. Ersten Berichten zufolge wurden bei dem Anschlag in der Stadt Deir al-Balah mindestens acht Menschen getötet: vier Kinder, ein Jugendlicher und drei Erwachsene. Sie befanden sich alle im obersten Stockwerk des Gebäudes, das direkt von dem Geschoss getroffen wurde. Das Ärzte der Welt-Team entging dem Angriff, weil sich wegen des Opferfestes, ein islamischer Feiertag, zu diesem Zeitpunkt keine Mitarbeitenden der Organisation dort aufhielten.

"Der Angriff ist ein erneuter, ernsthafter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht durch das israelische Militär. Wir verurteilen ihn auf das Schärfste", sagt der Ärzte der Welt-Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Schwick. "Die Zivilbevölkerung und humanitäre Organisationen dürfen niemals zur Zielscheibe werden."

Die israelischen Behörden waren über die Anwesenheit von Ärzte der Welt in dem Gebäude informiert und es war offiziell als geschütztes Gebäude deklariert. Das bedeutet, dass es im Rahmen der humanitären Koordinierungsabkommen nicht angegriffen werden darf. Wie schon bei früheren israelischen Militärschlägen erhielt das Team der Organisation jedoch keine Vorwarnung, die eine Evakuierung des Gebäudes ermöglicht hätte.

Das Gebäude befindet sich in einem Gebiet, das zahlreiche Büros von Nichtregierungsorganisationen beherbergt und bislang relativ unberührt von Bombardierungen geblieben war. Deshalb haben dort viele Zivilist*innen aus dem nördlichen Gazastreifen Zuflucht gesucht, denen die Teams von Ärzte der Welt medizinische und psychologische Hilfe leisten.

Hintergrund: Ärzte der Welt ist seit 1995 in den Palästinensischen Gebieten tätig. Rund 150 Mitarbeitende leisten im Gazastreifen medizinische Grundversorgung, Mutter-Kind-Versorgung und psychologische Hilfe. Im November 2023 wurde der 28-jährige Ärzte der Welt-Mitarbeiter Dr. Maysara Rayyes bei der Bombardierung seines Wohnhauses getötet. Im Februar 2024 wurden die Büroräume von Ärzte der Welt in Gaza-Stadt zerstört.

Original-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuell