Waffenruhe in Gaza reicht nicht - Wir fordern einen gerechten Frieden in Palästina und Israel! Aufruf zur Kundgebung

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten wecken Hoffnung. Doch um einen dauerhaften Waffenstillstand und eine politische Lösung mit gleichen Rechten für alle zu erreichen, müssen wir den Druck auf die Regierungen erhöhen.

Ein breites Bündnis von über 100 Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen ruft deshalb in drei Städten zur Kundgebung "Für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel - Zivilbevölkerung schützen, Waffenexporte stoppen!" auf.

Unsere Forderungen:

Dauerhafter Waffenstillstand als Basis für eine politische Lösung.

Keine Waffenexporte nach Israel, solange völkerrechtswidrige Einsätze drohen.

Schutz der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten und ungehinderte humanitäre Hilfe.

Ein klares Bekenntnis zu Völkerrecht und Menschenrechten - ohne doppelte Standards.

Unterstützung einer Friedenslösung, die Sicherheit und gleiche Rechte für alle gewährleistet.

Warum jetzt?

Der Krieg in Gaza, die Gewalt im Westjordanland, in Israel und im Libanon haben eine untragbare humanitäre Katastrophe geschaffen. Wir verurteilen alle Kriegsverbrechen und jede Gewalt - egal von welcher Seite. Noch immer sterben Menschen, noch immer werden Geiseln festgehalten, noch immer fehlt es an humanitärer Hilfe.

Deutschland muss seine Verantwortung wahrnehmen. Eine Politik, die Völkerrecht mit zweierlei Maß misst, schwächt nicht nur den internationalen Rechtsstaat und verlängert das Leid unschuldiger Menschen. Nur eine Friedenslösung mit gleichen Rechten für alle kann nachhaltige Sicherheit bringen.

Menschenrechte und Völkerrecht müssen für alle gelten. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen - für das Ende aller Gewalt, für Menschenrechte, für einen gerechten Frieden!

Berlin:

Wann? Samstag, 15. Februar 2025, 14:00 Uhr

Wo? Bundeskanzleramt, Berlin

Köln:

Wann? Samstag, 15. Februar 2025, 15:00 Uhr

Wo? Heumarkt, Köln

Aufrufende Organisationen Köln

Nürnberg:

Wann? Samstag, 15. Februar 2025, 14:00 Uhr

Wo? Nördlicher Lorenzer Platz, Nürnberg

Aufrufende Organisationen Nürnberg

Über das Bündnis "Für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel"

Im Sommer 2024 formierte sich ein Netzwerk aus humanitären und Menschenrechtsorganisationen, lokalen Initiativen und politischen Gruppen, die sich für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel einsetzen. Im August starteten wir eine Petition, für die weiterhin Unterschriften gesammelt werden. Am 18. Oktober 2024 fand die erste Kundgebung in Berlin statt, gefolgt von Kundgebungen in Bremen und München. Am 15. Februar 2025 werden parallel Kundgebungen in Berlin, Köln und Nürnberg stattfinden. Jede Aktion wird von unterschiedlichen Organisationen getragen, die auf den jeweiligen Unterseiten aufgeführt sind: https://gerechter-frieden.org/aufruf-15-02-25/

Die Berliner Kundgebung wird veranstaltet von:

Amnesty International Deutschland - Ärzte der Welt - CARE Deutschland - Deutsch-Palästinensische Gesellschaft - Humanistische Union - IPPNW Deutschland - Israelis für Frieden - medico international - 4neukoellnplusberlin - Oxfam Deutschland - pax christi, Deutsche Sektion - Sea-Watch - Terre des Hommes Deutschland - Weltfriedensdienst

