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DEVK bereitet neue Fördermodelle für die Altersvorsorge vor

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Köln (ots)

Die DEVK Versicherungen stellen sich auf die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge ein. Ab 2027 bietet der Kölner Versicherer zwei neue geförderte Produkte an - eine kostengünstige ETF-basierte Lösung im Standarddepot sowie ein flexibles Garantiekonzept. Zugleich unterstützt die DEVK ihre Riester-Kundinnen und -Kunden mit Informationen und einem Online-Vergleichsrechner, damit sie frühzeitig ihre nächsten Schritte planen können.

Die DEVK bewertet die stärkere Ausrichtung auf den Kapitalmarkt im Reformvorschlag der Bundesregierung als wichtigen Schritt für höhere Renditechancen und eine zeitgemäße Vorsorge. "Dies entspricht unserem Fokus auf moderne Hybridprodukte aus Garantien und Fondsanlagen, besonders mit kosteneffizienten ETF-Konzepten", betont Dr. Michael Zons, Vorstand für die Bereiche Leben und Komposit bei den DEVK Versicherungen.

Zwei geförderte Vorsorgelösungen ab 2027 geplant

Die DEVK arbeitet daran, ab dem 1. Januar 2027 zunächst ein Standarddepot und später ein weiteres gefördertes individuelles Altersvorsorgeprodukt einzuführen. Beide Angebote richten sich an alle Kundengruppen und auch an Versicherte mit einer bestehenden DEVK-Riester-Police.

Geplant sind zwei geförderte Varianten:

Zum einen entwickelt die DEVK ein Standarddepot ohne Kapitalgarantie , das höhere Renditechancen durch Investments in ETFs bietet. Kundinnen und Kunden können die Lösung online abschließen oder sich in den DEVK-Geschäftsstellen vor Ort beraten lassen. Dabei setzt die DEVK auf niedrige Kosten - deutlich unter der von der Regierung vorgesehenen Obergrenze von 1,0 Prozent pro Jahr.

, das höhere Renditechancen durch Investments in ETFs bietet. Kundinnen und Kunden können die Lösung online abschließen oder sich in den DEVK-Geschäftsstellen vor Ort beraten lassen. Dabei setzt die DEVK auf niedrige Kosten - deutlich unter der von der Regierung vorgesehenen Obergrenze von 1,0 Prozent pro Jahr. Zum anderen führt die DEVK im zweiten Quartal 2027 ein förderfähiges, individuelles Altersvorsorgeprodukt auf Basis der bereits bestehenden fondsgebundenen Rentenversicherung DEVK-Rente ZukunftPlus ein. Für dieses Modell werden unterschiedliche Garantievarianten zur Auswahl stehen. Möglich sind flexible Optionen für Zuzahlungen oder Beitragspausen. Der Abschluss erfolgt stets im Rahmen einer qualifizierten Beratung.

Lebenslange Rente als Alleinstellungsmerkmal

Beide geförderten Produkte bieten entweder eine lebenslange Rentenzahlung oder einen Auszahlungsplan in Raten - mindestens bis zum 85. Lebensjahr. "Die lebenslange Rente ist ein klares Alleinstellungsmerkmal der Versicherer gegenüber Banken, Fondsanbietern, Neobrokern oder staatlichen Standardlösungen", unterstreicht Zons. "Wer heute 25 Jahre alt ist, hat statistisch gesehen eine Lebenserwartung von rund 90 Jahren. Umso kritischer sehen wir daher Auszahlungspläne, die bereits mit 85 Jahren enden. Wer länger lebt - und das werden viele Menschen -, läuft Gefahr, im hohen Alter ohne zusätzliche, private Rentenzahlungen dazustehen."

Ein weiterer Punkt bewegt Zons: "Die Politik verzichtet auf eine verpflichtende Beratung. Dadurch besteht das Risiko, dass Kundinnen und Kunden die Folgen ihrer Entscheidung bei Vertragsabschluss nicht vollständig überblicken. Wir halten deshalb eine lebenslange Rente in Kombination mit qualifizierter Beratung für den besseren Weg, um Menschen dauerhaft vor Versorgungslücken im Alter zu schützen."

Infoservices für Riester-Versicherte

Die DEVK informiert aktuell ihre 120.000 Kundinnen und Kunden mit bestehenden Riester-Verträgen über die geplante Reform der privaten Altersvorsorge. Zusätzlich stellt das Unternehmen in Kürze einen Online-Vergleichsrechner auf dem Kundenportal "meineDEVK" bereit. Damit können Versicherte mit wenigen Klicks berechnen, welche Förderzulagen sie bislang erhalten und wie hoch die Zulage im neuen Fördersystem ausfallen würde.

Ein Wechsel zum neuen Förderprodukt ist jedoch in der Regel nicht die beste Lösung. Gerade ältere Riester-Verträge bieten oft hohe Garantien, die für viele Kundinnen und Kunden weiterhin attraktiv sind. Die DEVK unterstützt ihre Versicherten deshalb dabei, individuell zu prüfen, ob ein Wechsel sinnvoll ist oder der bestehende Vertrag die bessere Wahl bleibt.

Weitere Informationen bietet die DEVK unter: www.devk.de/info/reform-private-altersvorsorge

Pressefotos und Screens zum Vergleichsrechner unter: www.devk.de/pressemitteilungen

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