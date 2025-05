DEVK Versicherungen

Generationenwechsel in der DEVK-Rückversicherung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Der Aufsichtsrat der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG - DEVK RE hat heute Annette Hetzenegger (59) und Dr. Fabian Pütz (33) ab 1. Juni 2025 zu neuen Vorstandsmitgliedern bestellt. Annette Hetzenegger verantwortet damit im DEVK-Konzern vollständig das Ressort Kapitalanlage. Dr. Fabian Pütz übernimmt mit dem Ressort Rückversicherung erstmals eine Aufgabe im Vorstand. Gleichzeitig bleibt er Chief Executive Officer der ECHO Rückversicherungs-AG in Zürich.

Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Vorstandsmitglied Bernd Zens (62) hatten im April zunächst der langjährige Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmann (63) und der zukünftige Vorstandsvorsitzende Michael Knaup (50) übergangsweise die Ressorts von Bernd Zens in der Rückversicherungsgesellschaft übernommen. Gottfried Rüßmann geht allerdings selbst zum Jahresende in den Ruhestand und Michael Knaup folgt ihm als Vorsitzender. Deshalb hat der Aufsichtsrat nun einen Generationenwechsel eingeleitet. Um die Kapitalanlage der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG kümmert sich Annette Hetzenegger. Neu berufen wurde Dr. Fabian Pütz für das Ressort Rückversicherung.

Vom Azubi zum Vorstand

Dr. Fabian Pütz kam 2011 als dualer Student zur DEVK. Während seines Studiums an der TH Köln und des anschließenden Doktorats an der University of Limerick in Irland spezialisierte er sich besonders auf Rückversicherungsthemen. Von 2015 bis 2018 kümmerte er sich als Vorstandsassistent von Bernd Zens um diverse Projekte in den Bereichen Rückversicherung und Kapitalanlage. Anschließend übernahm er ab 2018 die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Technical Accounting/Claims sowie Business Intelligence/Reporting bei der ECHO Rückversicherungs-AG in Zürich, die ebenfalls zum DEVK-Konzern gehört. Die DEVK RE betreut Kunden in Europa und Nordamerika, die ECHO RE im Rest der Welt. Im Mai 2022 übernahm Pütz als Chief Executive Officer bei der ECHO RE den Vorsitz der Geschäftsleitung. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Zustimmung der BaFin trägt er mit dem neuen Karriereschritt ab 1. Juni 2025 zusätzlich Verantwortung im Vorstand der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG. Damit leitet er sowohl die Rückversicherungsaktivitäten der DEVK RE als auch der ECHO RE. Pütz ist verheiratet und lebt derzeit in der Schweiz.

Erfolgsgeschichte in Köln und Zürich

Mit der Berufung von Annette Hetzenegger und Dr. Fabian Pütz stellt der Aufsichtsrat die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG - DEVK RE neu auf. Die DEVK-Gruppe will die Erfolgsgeschichte ihrer Rückversicherung fortschreiben, die inzwischen fast ein Viertel zum Beitragsaufkommen im Konzern beiträgt und sich damit zum Hauptwachstumstreiber entwickelt hat. Die DEVK RE mit Sitz in Köln und die Echo RE in Zürich versichern heute zusammen über 950 Gesellschaften in über 120 Ländern.

Die Pressemitteilung in Englisch: https://ots.de/DvF0dP

Fotos finden Sie hier: https://ots.de/eOroaF

Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.

Original-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell