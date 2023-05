Novartis Pharma GmbH

Novartis Patiententag am 17. Juni in Regensburg: Informationen und Erfahrungsaustausch zu Myelofibrose, Polycythaemia vera, CML und ET

Der nächste MPN-Patiententag von Novartis am 17. Juni 2023 bietet Betroffenen, Angehörigen und Interessierten die Möglichkeit, Antworten auf dringende Fragen rund um die MPN-Erkrankungen zu erhalten.

Vorträge und Workshops vermitteln Experten-Wissen zu den MPN-Erkrankungen Myelofibrose (MF), Polycythaemia vera (PV), Chronische Myeloische Leukämie (CML) und Essentieller Trombozythämie (ET).

Die Teilnahme an dieser Präsenz-Veranstaltung im Juni ist nur nach Anmeldung auf www.mpn-patiententage.de möglich.

MPN-Erkrankungen im Fokus: Am 17. Juni 2023 findet von 09:30 bis 15:30 Uhr im Novotel Regensburg Zentrum der aktuelle MPN-Patiententag von Novartis als Präsenz-Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. med. Wolfgang Herr, Direktor der Klinik für Hämatologie und Internistische Onkologie des Universitätsklinikums Regensburg, statt. Betroffene, Angehörige und Interessierte erhalten in den angebotenen Vorträgen und Workshops wissenschaftlich fundierte Informationen in patientenverständlicher Sprache zu Diagnose und Therapie der MPN-Erkrankungen Myelofibrose (MF), Polycythaemia vera (PV), Chronische Myeloische Leukämie (CML) und Essentieller Trombozythämie (ET). Der Patiententag bietet den Besuchern viel Raum für Erfahrungsaustausch sowie die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen und dringende Fragen direkt an die Fachärzte und Referenten zu stellen. Anmeldungen zum aktuellen MPN-Patiententag sind über https://www.mpn-patiententage.de/ möglich.

Unter dem Begriff myeloproliferative Neoplasien (MPN) wird eine Gruppe seltener, chronischer Erkrankungen der blutbildenden Zellen im Knochenmark zusammengefasst.1 Allen gemeinsam ist, dass bestimmte Blutzellen im Übermaß gebildet werden.2,3 Dies kann in der Folge zu verschiedenen Komplikationen wie Blutgerinnsel, Gefäßverschlüssen oder einer erhöhten Blutungsneigung führen und die Lebensqualität der Patienten erheblich einschränken.1 MPN-Erkrankungen können Betroffene mit vielen Symptomen belasten - dazu zählen starke Müdigkeit bzw. Erschöpfung (Fatigue), Schwindel, Juckreiz und Durchblutungsstörungen an Händen und Füßen.2,3 Mit einer rechtzeitigen Diagnose und einer auf den Patienten individuell abgestimmten, passenden Behandlung kann der Therapieerfolg positiv beeinflusst und den Patienten Lebensqualität zurückgegeben werden.1

Über www.mpn-patiententage.de sind das ausführliche Programm sowie tagesaktuelle Informationen zur Veranstaltung abrufbar. Der nächste Patiententag findet am 1. Juli 2023 in Koblenz statt. Ein weiterer Online-Patiententag ist zum Jahresende geplant.

