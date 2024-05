Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)

25 Jahre Infodienst Recht & Steuern der LBS

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Seit einem Vierteljahrhundert liefert der Pressedienst der Landesbausparkassen Wissenswertes und auch Kurioses aus deutschen Gerichtssälen rund ums Bauen, Wohnen und Finanzieren - illustriert vom Karikaturisten Jürgen Tomicek

Darf ein Mieter bei seinem Auszug einen selbstgepflanzten Baum aus dem Garten mitnehmen? Ist es zumutbar, dass eine Eigentümerversammlung an einem Pfingstmontag stattfindet? Welche Durchgangshöhe sollte die zeitgemäße Wohnungstüre eines neu errichteten Gebäudes haben? Was muss ich tun, um den Bau eines Treppenlifts als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen zu können?

Das sind nur vier von insgesamt rund 3.300 Fragen, die der Infodienst Recht und Steuern der LBS in den 25 Jahren seines Bestehens beantwortet hat. Mit so vielen Urteilen deutscher Gerichte befasste sich dieser seit 1999 erscheinende journalistische Dienst der Landesbausparkassen. In ihm hat alles Platz, was zum Thema Immobilienrecht gehört: Mietrecht, Baurecht, Eigentümerrecht, Steuerrecht, Verkehrssicherungsrecht, Erbrecht und vieles andere mehr.

Das Immobilienrecht wird von den Gerichten in Deutschland an jedem Werktag aufs Neue feinjustiert, an manchen selteneren Tagen sogar revolutioniert. Das geschieht durch die laufende Rechtsprechung, die jährlich Abertausende von neuen Urteilen "produziert". Der LBS-Infodienst Recht und Steuern hat ein Auge auf neue Entwicklungen und versucht diese verständlich und in knapper Form zu erläutern. Er richtet sich an Medien, aber auch unmittelbar an den Endverbraucher.

Im Laufe der 25 Jahre wurde den Leserinnen und Lesern in den Infodiensten eine vielfältige Auswahl an Gerichtsurteilen präsentiert - quer durch alle Instanzen, von den Amtsgerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht und zum Bundesgerichtshof. Viele der Urteile sind mit Karikaturen von Jürgen Tomicek illustriert, was einen lockeren Zugang zu den manchmal doch etwas komplexeren juristischen Fällen erlaubt.

Zu finden sind die besprochenen Fälle unter https://presse.lbs.de/latest_news/tag/infodienst-recht-und-steuern sowie in der App "LBS Infodienst Recht & Steuern".

Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 33 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,8 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 324 Milliarden Euro.

Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell