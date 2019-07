Warsteiner Brauerei

Just Married

Warsteiner feiert erste gleichgeschlechtliche Hochzeit auf dem Parookaville

Warstein (ots)

Warsteiner feiert die Ehe für alle: André und Tobias gaben sich am 19. Juli als erstes gleichgeschlechtliches Paar in der Warsteiner Parooka Church das offizielle Ja-Wort. Bezeugt wurde die standesamtliche Trauung von Pop-Phänomen MC Fitti.

"Bereits seit 2016 feiern wir in der Warsteiner Parooka Church standesamtliche Hochzeiten. In diesem Jahr haben wir die erste gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. André und Tobias haben 'Ja' gesagt und ein deutliches Zeichen für die Ehe für alle gesetzt. Warsteiner steht für Toleranz und Freiheit. Wir zeigen mit der ersten gleichgeschlechtlichen Ehe in der Warsteiner Parooka Church Flagge für Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander", erklärt Nadja Gärtner, Leitung Music- & Lifestyle Sponsoring bei Warsteiner.

