Warsteiner Brauerei

Love, Peace und pure Glückseligkeit: Warsteiner feiert standesamtliche Hochzeit

Trauzeuge wird MC Fitti im Blümchen-Glitzerlook

Bild-Infos

Download

Warstein (ots)

85.000 Besucher, mehr als 300 Künstler, über 10 Bühnen und ein Brautpaar: Das ist PAROOKAVILLE. Warsteiner lässt bereits zum vierten Mal auf dem größten Electronic Music Festival Deutschlands die Hochzeitsglocken läuten. Ehe für alle: Die diesjährige Trauung steht ganz im Zeichen von Offenheit, Toleranz und der Befreiung von Tabus. Bunte Farben, Blumenkränze, Regenbogen, Häkel-Top oder barfuß - alles ist erlaubt, wenn Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren. Bezeugt wird die standesamtliche Trauung von Pop-Phänomen MC Fitti. Bewerbungen sind unter musikdurstig.de bis 9. Juni möglich.

Love, Peace und Happiness: Auf Europas spektakulärstem Musikevent, das vom 19. bis 21. Juli am Airport Weeze stattfindet, läuten die Hochzeitsglocken. Noch bevor PAROOKAVILLE die Tore öffnet, findet neben Polizeistation und Freibad in der Warsteiner Parooka Church Deutschlands einzige Festivalhochzeit statt. "Flower-Power statt Walzer, barfuß statt Lackschuhe und erfrischendes Warsteiner statt Champagner: Wer es "hip" liebt, kann sich noch bis 9. Juni unter www.Musikdurstig.de bewerben", so Nadja Gärtner, Leitung Music- & Lifestyle Sponsoring bei Warsteiner und ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir mit MC Fitti auch in diesem Jahr wieder einen prominenten Trauzeugen präsentieren dürfen." Neben MC Fitti wird auch Bernd Dicks, einer der drei Gründer und Veranstalter von PAROOKAVILLE, mitfeiern. "Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue bei der Hochzeit dabei zu sein, dem Brautpaar zu gratulieren und mit erfrischendem Warsteiner anzustoßen."

Jetzt verfügbar: Limitierte Parookaville-Dose

Seit heute ist die limitierte Sonderedition für das Parookaville in den Sorten Warsteiner Premium Pilsener und Warsteiner Lemon in allen PENNY-Märkten national und natürlich auch auf dem Festival erhältlich. Außerdem, alle Bier- und Cocktailliebhaber aufgepasst, Warsteiner erfrischt auf dem Festival mit dem neuen Biermix Warsteiner Sunrise mit Orangen-Granatapfelgeschmack.

Das Video zum Hochzeitsaufruf finden Sie hier: https://youtu.be/legVppFh868. Alternativ sind das Video sowie die Pressebilder unter diesem Link: https://we.tl/t-xrNw7TzQON bis 17. Juni 2019 verfügbar.

Pressekontakt:

Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG

Jens Bergfeld

Stellv. Leiter Unternehmenskommunikation

Domring 4-10, 59581 Warstein

Tel.: 02902-88 1354

E-Mail: JBergfeld@warsteiner.com

Website: www.warsteiner.de

Original-Content von: Warsteiner Brauerei, übermittelt durch news aktuell