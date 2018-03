1 weiterer Medieninhalt

Warstein (ots) - Fesselnde Partien, große Emotionen, gemeinsames Fiebern vor der Leinwand - bald ist es wieder soweit: Am 14. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch die Warsteiner Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten. Gleich zwei attraktive Handelsaktionen stimmen die Nation auf das sportliche Highlight des Jahres ein. Neben den Warsteiner WM-Flaschen, überzeugt auch die Weltmeister-Dose.

Fußballbegeisterung und Biergenuss gehören einfach zusammen. Besondere Aktionen im Rahmen des Fußball-Großereignisses sind daher ein Muss. Die Brauerei will Deutschland-Fans bewusst in einer sehr frühen Phase abholen, um so die Vorfreude auf das sportliche Event voll auszukosten. Daher startet das Familienunternehmen bereits im April die Aktionen für die Fußball-Begeisterten: Zum Anstoß in das Fußballjahr werden ab April bundesweit die Warsteiner WM-Flaschen mit den sechs verschiedenen Flaschenmotiven "Trainer", "Abwehr", "Mittelfeld", "Kapitän", "Stürmer" und "Torwart" erhältlich sein. Zu dem Aktionssortiment zählt Warsteiner Premium Pilsener, sowohl die 20x0,5-Liter als auch die 24x0,33-Liter Kästen. Wer lieber Dosen- als Flaschenbier trinkt, darf sich ab April über die Warsteiner Weltmeister-Dose mit 0,5-Liter Inhalt freuen. "Die Fußball-Begeisterung wird ebenso wenig auf sich warten lassen wie der Ansturm auf die Getränkemärkte. Wir sind darauf bestens vorbereitet und punkten ab sofort mit unseren limitierten Warsteiner WM-Flaschen und Dosen in schwarz-rot-goldener Fan-Optik. Die Aktionen passen einfach perfekt zum Fußball-Sommer 2018", erklärt Michael Grupp, Vertriebsdirektor Handel National der Warsteiner Gruppe.

